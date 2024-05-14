Наиболее распространены три вида: какими гельминтами заражаются в Украине и что делать для профилактики

О глистах или гельминтах слышали, наверное, все. Еще с детства могли сдавать анализы на них или неоднократно выводить их у домашнего любимца.

Гельминты бывают разные, это не новая проблема, которая может быть достаточно распространенной. На платформе Бережи себе рассказали, какие самые распространенные виды глистов в Украине и как избежать заражения гельминтами.

Самые распространенные виды гельминтов в Украине

Глисты (гельминты) — паразиты, которые могут вызвать гельминтозы. Их виды зависят от региона, где проживает человек. В Украине самые распространенные:

Сейчас также смотрят

аскариды;

острицы;

бычий или свиной цепень.

Что нужно знать об аскаридах

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что чаще всего аскаридозом болеют люди, чья работа связана с земледелием. Заразиться этим видом глистов можно фекально-оральным путем, источником может стать больной человек.

Аскариды передаются через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.

На первой миграционной фазе заболевания о болезни не будут оповещать никакие признаки. Но впоследствии могут появиться сухой кашель (позже с мокротой), повышение температуры, сыпь, напоминающая крапивницу, преимущественно на стопах и кистях.

На второй кишечной фазе наблюдается поражение кишечного тракта человека. Аскариды могут жить в нижнем отделе тонкой кишки до 15 месяцев, а после смерти выводятся с калом.

Что нужно знать об острицах

Во время заражения острицами у человека может наблюдаться сильный зуд в области заднего прохода, яйца или маленькие белые черви в стуле. Причиной заражения становится несоблюдение должной гигиены.

Заразиться острицами можно из-за грязных рук, работы в земле, загрязненной воды, необработанных фруктов и овощей и т.д.

Острицы, аскариды и другие гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Обычно для полного излечения достаточно одного-трех дней медикаментозной терапии.

Что нужно знать о лямблиях

Лямблиоз — паразитарная инфекция кишечника, возбудителями которой являются простейшие организмы.

Симптомы лямблиоза:

боли в животе, часто в области пупка;

тошнота и рвота;

вздутие живота;

диарея, запоры и т.д.

Многие могут вообще не иметь проявлений, однако быть источником заражения. Инфекция проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Однако кишечные проявления могут оставаться еще длительное время. Чтобы не заразиться, следует тщательно соблюдать правила гигиены, не употреблять непроверенную воду и продукты, которые не прошли термическую обработку.

Как не заразиться гельминтами

Чтобы не заразиться глистами, нужно следовать простым правилам:

тщательно мыть руки перед употреблением и приготовлением пищи;

в ненадлежащих санитарных условиях, пить только бутилированную воду;

тщательно мыть фрукты и овощи из огорода;

проводить регулярную профилактику от глистов собак и кошек;

убирать фекалии за животными как можно быстрее;

не разрешать детям играть там, где выгуливают животных;

не употреблять в пищу сырые фрукты и овощи в местах с ненадлежащими санитарными условиями;

не ходить босиком в местах, где есть несоблюдение санитарных норм;

не есть недостаточно прожаренное мясо и рыбу.

Глисты во взрослом организме появляются реже, чем в детском, но все же это случается. Ранее мы рассказывали, как избавиться от глистов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.