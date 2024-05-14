Наиболее распространены три вида: какими гельминтами заражаются в Украине и что делать для профилактики

О глистах или гельминтах слышали, наверное, все. Еще с детства могли сдавать анализы на них или неоднократно выводить их у домашнего любимца.
Гельминты бывают разные, это не новая проблема, которая может быть достаточно распространенной. На платформе Бережи себе рассказали, какие самые распространенные виды глистов в Украине и как избежать заражения гельминтами.
Глисты (гельминты) — паразиты, которые могут вызвать гельминтозы. Их виды зависят от региона, где проживает человек. В Украине самые распространенные:
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что чаще всего аскаридозом болеют люди, чья работа связана с земледелием. Заразиться этим видом глистов можно фекально-оральным путем, источником может стать больной человек.
Аскариды передаются через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.
Аскариды передаются через некипяченую воду, грязные руки, грязные ягоды и фрукты.
На первой миграционной фазе заболевания о болезни не будут оповещать никакие признаки. Но впоследствии могут появиться сухой кашель (позже с мокротой), повышение температуры, сыпь, напоминающая крапивницу, преимущественно на стопах и кистях.
На второй кишечной фазе наблюдается поражение кишечного тракта человека. Аскариды могут жить в нижнем отделе тонкой кишки до 15 месяцев, а после смерти выводятся с калом.
Во время заражения острицами у человека может наблюдаться сильный зуд в области заднего прохода, яйца или маленькие белые черви в стуле. Причиной заражения становится несоблюдение должной гигиены.
Заразиться острицами можно из-за грязных рук, работы в земле, загрязненной воды, необработанных фруктов и овощей и т.д.
Заразиться острицами можно из-за грязных рук, работы в земле, загрязненной воды, необработанных фруктов и овощей и т.д.
Острицы, аскариды и другие гельминты эффективно поддаются лечению при условии, что человек вовремя обратился к врачу. Обычно для полного излечения достаточно одного-трех дней медикаментозной терапии.
Фото: Pexels
Лямблиоз — паразитарная инфекция кишечника, возбудителями которой являются простейшие организмы.
Симптомы лямблиоза:
Многие могут вообще не иметь проявлений, однако быть источником заражения. Инфекция проходит самостоятельно в течение нескольких недель. Однако кишечные проявления могут оставаться еще длительное время. Чтобы не заразиться, следует тщательно соблюдать правила гигиены, не употреблять непроверенную воду и продукты, которые не прошли термическую обработку.
Чтобы не заразиться глистами, нужно следовать простым правилам:
Глисты во взрослом организме появляются реже, чем в детском, но все же это случается. Ранее мы рассказывали, как избавиться от глистов.
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