Найбільш поширеними є три види: якими гельмінтами заражаються в Україні та що робити для профілактики

Про глистів або гельмінтів чули, напевно усі. Ще з дитинства могли здавати аналізи на них або ж неодноразово виводити їх у домашнього улюбленця.

Гельмінти бувають різні, це не нова проблема, яка може бути доволі поширеною. На платформі Бережи себе розповіли, які найпоширеніші види глистів в Україні та як уникнути зараження гельмінтами.

Найпоширеніші види гельмінтів в Україну

Глисти (гельмінти) — це паразити, які можуть викликати гельмінтози. Їхні види залежать від регіону, в якому проживає людина. В Україні найпоширеніші:

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аскариди;

гострики;

бичачий чи свинячий ціп’як.

Що треба знати про аскариди

Центр громадського здоров’я України повідомляє, що найчастіше на аскаридоз хворіють люди, чия робота пов’язана із землеробством. Заразитися цим видом глистів можна фекально-оральним шляхом, джерелом може стати хвора людина.

Аскариди передаються через некип’ячену воду, брудні руки, брудні ягоди та фрукти тощо.

На першій міграційній фазі захворювання про хворобу не сповіщатимуть жодні ознаки. Але згодом можуть з’явитися сухий кашель (пізніше з мокротинням), підвищення температури, висип, який нагадує кропив’янку, переважно на стопах та кистях.

На другій кишковій фазі спостерігається ураження кишкового тракту людини. Аскариди можуть жити в нижньому відділі тонкої кишки до 15 місяців, а після загибелі виводяться з калом.

Що треба знати про гострики

Під час зараження гостриками у людини може спостерігатися сильний свербіж у ділянці заднього проходу, яйця або маленькі білі черв’ячки у випорожненнях. Причиною зараження стає недотримання належної гігієни.

Заразитися гостриками можна через брудні руки, роботу в землі, забруднену воду, необроблені фрукти та овочі тощо.

Гострики, аскариди та інші гельмінти ефективно піддаються лікуванню за умови, що людина вчасно звернулася до лікаря. Зазвичай для повного одужання достатньо одного-трьох днів медикаментозної терапії.

Що треба знати про лямблії

Лямбліоз — паразитарна інфекція кишкового тракту, збудниками якої є найпростіші організми.

Симптоми лямбліозу:

болі в животі, часто в області пупка;

нудота та блювання;

здуття живота;

діарея, запори тощо.

Багато людей можуть взагалі не мати проявів, проте бути джерелом зараження. Інфекція минає самостійно протягом кількох тижнів. Проте кишкові прояви можуть залишатися ще тривалий час. Щоб не заразитися, варт ретельно дотримуватися правил гігієни, не вживати не перевірену воду та продукти, які не пройшли термічну обробку.

Як не заразитися гельмінтами

Щоб не заразитися глистами, треба слідувати простим правилам:

ретельно мити руки перед вживанням та приготуванням їжі;

у місці з неналежними санітарними умовами, пити лише бутельовану воду;

ретельно мити фрукти та овочі з городу;

проводити регулярну профілактику від глистів собак та котів;

прибирати фекалії за тваринами якнайшвидше;

не дозволяти дітям гратися там, де вигулюють тварин;

не споживати сирі фрукти та овочі в місцях із неналежними санітарними умовами;

не ходити босоніж у місцинах, де є недотримання санітарних норм;

не їсти недостатньо просмажене м’ясо та рибу.

Глисти у дорослому організмі з’являються рідше, ніж у дитячому, але все ж таке буває. Раніше ми розповідали, як позбутися глистів.

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