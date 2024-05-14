Здоров'я та краса

Найбільш поширеними є три види: якими гельмінтами заражаються в Україні та що робити для профілактики

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Травня 2024, 19:15
Які глисти найпоширеніші в Україні: що робити, щоб не заразитися
Фото: Pexels

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