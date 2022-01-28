Коронавирус: статистика по Украине и как Covid-19 влияет на организм человека

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 34 408 больных Covid-19, среди которых 5341 — дети.

От последствий недуга умерло 144 украинца. 6142 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро пятницы, 28 января.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 3 980 610 человек, из них 3 608 094 выздоровели, еще 99 882 — летальные случаи.

Жизнь после коронавируса: какие последствия для организма

По меньшей мере каждый десятый пациент, переболевший Covid-19, имеет осложнения. По разным данным, частота постковидного синдрома варьирует от 10% до 35%.

Преимущественно это:

сердечно-сосудистые проблемы;

психоэмоциональные расстройства;

нарушение дыхания;

почечная недостаточность.

Как Covid-19 отражается на функциях легких?

Больные часто жалуются на затруднение дыхания или бессилие после физических нагрузок. Также после перенесения воспалительных процессов может возникнуть остаточный кашель.

Медики отмечают, что у подавляющего большинства пациентов легочная функция восстанавливается, но постепенно. Однако массивное поражение легких может оставить след на длительное время или даже на всю жизнь.

Так, у некоторых пациентов восстановление может затянуться на месяцы и даже полгода из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции в начале.

Поэтому чем раньше человек начнет реабилитацию, тем лучше результаты получит, говорят терапевты.

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях реабилитации после Covid-19. А кому она необходима, какие анализы нужно сдать и когда человек может вернуться к полноценной жизни, ты можешь узнать по ссылке.