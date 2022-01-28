Коронавірус: статистика по Україні та як Covid-19 впливає на функції легень

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 34 408 хворих на Covid-19, серед яких 5341 — діти.

Від наслідків недуги померло 144 українці. 6142 особи одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок п’ятниці, 28 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 980 610 осіб, з них 3 608 094 одужали, ще 99 882 — летальні випадки.

Життя після коронавірусу: які наслідки для організму

Щонайменше кожен десятий пацієнт, який перехворів на Covid-19, має ускладнення. За різними даними, частота постковідного синдрому варіює від 10% до 35%.

Переважно це:

серцево-судинні проблеми;

психоемоційні розлади;

порушення дихання;

ниркова недостатність.

Як Covid-19 позначається на функції легень?

Хворі часто скаржаться на утруднення дихання чи безсилля після фізичних навантажень. Також після перенесення запальних процесів може виникнути залишковий кашель.

Медики зазначають, у переважної кількості пацієнтів легенева функція відновлюється, але поступово. Однак масивне ураження легень може залишити слід на тривалий час або навіть на все життя.

Так, у деяких пацієнтів відновлення може затягнутися на місяці й навіть півроку через тяжкий перебіг коронавірусної інфекції на початку.

Тому чим раніше людина розпочне реабілітацію, тим ліпші результати отримає, говорять терапевти.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про особливості реабілітації після Covid-19. А кому вона необхідна, які аналізи потрібно здати та коли людина може повернутися до повноцінного життя, ти можеш дізнатися за посиланням.