Коронавирус: статистика по Украине и какие страны страдают от Омикрона

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1746 больных Covid-19, среди которых 87 — дети.

От последствий болезни умерли 135 украинцев. Еще 3629 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро вторника, 4 января.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 678 088 человек, из них 3 483 354 выздоровели, еще 96 436 — летальные случаи.

Омикрон в мире: какие страны больше всего страдают от нового штамма

Новый штамм Covid-19 активно распространяется по миру. Так, в Болгарии обнаружили первые 12 случаев. Никто из больных не попал в больницу.

А первые смерти от Омикрона зафиксировали в Южной Корее. Жертвами стали два человека, которым было больше 90 лет.

Схватками с полицией в Амстердаме завершилась акция против коронавирусных ограничений. Несмотря на суровый карантин, свое недовольство вышли выразить около 10 тысяч человек.

Манифестация была согласована с властями, однако на нее вышло гораздо больше протестующих. Поэтому демонстрантов призывали держаться на расстоянии — полтора метра друг от друга.

Во время столкновений арестовали приблизительно три десятка человек. Есть и пострадавшие, но сколько — пока не известно.

Строгие ограничения действуют в Нидерландах, где власти еще перед праздниками ввели локдаун, чтобы предотвратить новую вспышку Covid-19. Там до 14 января закрыто большинство магазинов, кинотеатров, музеев и театров. А школы — до 9 января.

Вышедшие на протест люди возмущены такими ограничениями.

Омикрон изменил и планы путешественников. По всему миру только за минувшие сутки отменили четыре тысячи авиарейсов. Во многих случаях — из-за нехватки персонала, поскольку многие работники заболели коронавирусом.

В Индии из-за Омикрона недавно начали вакцинировать подростков 15-18 лет. А во Франции, где после рождественских каникул открыли школы, всех детей от шести лет обязали носить маски.

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Недавно мы писали, как Covid-19 влияет на нервную систему и даже речь человека. Однако, к сожалению, это не единственные постковидные проблемы со здоровьем, которые диагностируют медики. Поражение суставов после коронавируса — еще одно их досадное открытие.