Коронавірус: статистика по Україні та які країни потерпають від Омікрону

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 1746 хворих на Covid-19, серед яких 87 — діти.

Від наслідків недуги померло 135 українців. 3629 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 4 січня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 678 088 осіб, з них 3 483 354 одужали, ще 96 436 — летальні випадки.

Омікрон у світі: які країни найбільше потерпають від нового штаму

Новий штам Covid-19 активно шириться світом. Так, у Болгарії виявили перші 12 випадків. Ніхто з хворих не потрапив до лікарні.

А перші смерті від Омікрону зафіксували у Південній Кореї. Жертвами стали двоє людей, яким було понад 90 років.

Сутичками з поліцією в Амстердамі завершилась акція проти коронавірусних обмежень. Попри суворий карантин, своє невдоволення вийшли висловити близько 10 тисяч людей.

Маніфестація була погоджена із владою, однак на неї вийшло значно більше протестувальників. Тож демонстрантів закликали триматися на відстані — півтора метра одне від одного.

Під час сутичок заарештували близько трьох десятків людей. Є й постраждалі, але скільки — поки не відомо.

Суворі обмеження нині діють у Нідерландах, де влада ще перед святами запровадила локдаун, щоб стримати новий спалах Covid-19. Там до 14 січня закриті більшість магазинів, кінотеатрів, музеїв і театрів. А школи — до 9 січня.

Люди, які вийшли на протест, обурені такими обмеженнями.

Омікрон змінив і плани мандрівників. По всьому світові лише за минулу добу скасували чотири тисячі авіарейсів. У багатьох випадках — через брак персоналу, оскільки чимало працівників захворіли на коронавірус.

В Індії через Омікрон нещодавно почали вакцинувати підлітків 15-18 років. А у Франції, де після різдвяних канікул відкрили школи, всіх дітей від шести років зобов’язали носити маски.

Більше про коронавірус у світі — дивіться у сюжеті:

Нещодавно ми писали, як Covid-19 впливає на нервову систему та навіть мовлення людини. Однак, на жаль, це не єдині постковідні проблеми зі здоров’ям, які діагностують медики. Ураження суглобів після коронавірусу — ще одне їхнє прикре відкриття.