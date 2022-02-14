Коронавирус: статистика по Украине и тромбоз как опасное осложнение Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 16 993 больных Covid-19, среди которых 1447 — дети.

От последствий недуга умерло 142 украинца. 9338 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро понедельника, 14 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 542 693 человека, из них 3 788 395 выздоровели, еще 102 950 — летальные случаи.

Тромбоз: одно из самых серьезных осложнений от Covid-19

У больных коронавирусом существует повышенный риск развития тромбозов. Как рассказывают в Минздраве, это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы.

Чаще всего они образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии — ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

К признакам и симптомам тромбоза относятся:

боль и/или чувствительность в икроножной мышце или бедре;

отек и покраснение ноги, стопы или лодыжки.

В свою очередь, одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

К факторам риска образования тромбов относят:

курение;

прием противозачаточных таблеток;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

беременность;

употребление алкоголя и т.д.

Кроме того, образованию тромбов также способствует длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Связь тромбоза с Covid-19

Механизмы образования тромбов у больных коронавирусом все еще изучаются, поскольку разные тромбы формируются разными путями.

Это может быть своеобразная защитная реакция организма на вирус. Или же разрушительное влияние Covid-19 на эндотелиальные клетки (клетки, выстилающие сосуды), отвечающие за противодействие образованию тромбов.

В настоящее время все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертывания крови, которая приводит к образованию тромбов у больных Covid-19.

Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии присутствует у более чем половины умерших в результате ковида.

А исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, показало, что около 20–30% пациентов, тяжело переболевших коронавирусом, имеют тромботические осложнения.

К сожалению, это не единственная посткоронавирусная проблема со здоровьем, которую диагностируют медики. Поражение суставов после Covid-19 также одно из досадных открытий, с которым сталкиваются переболевшие ковидом.

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