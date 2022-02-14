Коронавірус: статистика по Україні та тромбоз як небезпечне ускладнення від Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 16 993 хворих на Covid-19, серед яких 1447 — діти.

Від наслідків недуги померло 142 українці. 9338 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок понеділка, 14 лютого.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 4 542 693 особи, з них 3 788 395 одужали, ще 102 950 — летальні випадки.

Тромбоз: одне із найсерйозніших ускладнень від Covid-19

У хворих на коронавірус існує підвищений ризик розвитку тромбозів. Як розповідають у МОЗ, це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби.

Найчастіше вони утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватися кровоносними судинами й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії — ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен і ТЕЛА можуть призвести до смерті.

До ознак і симптомів тромбозу належать:

біль та/або чутливість у литці чи стегні;

набряк і почервоніння ноги, стопи або щиколотки;

Своєю чергою, задишка, часте дихання, біль у грудях, швидкий пульс, запаморочення та/або втрата свідомості можуть бути ознаками та симптомами тромбоемболії легеневої артерії.

До факторів ризику утворення тромбів відносять:

куріння;

вживання протизаплідних пігулок;

варикозне розширення вен;

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

вагітність;

вживання алкоголю тощо.

Крім того, утворенню тромбів також сприяє тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

Зв’язок тромбозу з Covid-19

Механізми утворення тромбів у хворих на коронавірус все ще вивчаються, оскільки різні тромби формуються різними шляхами.

Це може бути своєрідна захисна реакція організму на вірус. Або ж руйнівний вплив Covid-19 на ендотеліальні клітини (клітини, що вистилають судини), які відповідають за протидію утворенню тромбів.

Нині все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, яка призводить до утворення тромбів, у хворих на Covid-19.

Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більш ніж половини померлих внаслідок ковіду.

А дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, показало, що близько 20–30% пацієнтів, які важко перехворіли на коронавірус, мають тромботичні ускладнення.

На жаль, це не єдина посткоронавірусна проблема зі здоров’ям, яку діагностують медики. Ураження суглобів після Covid-19 також одне з прикрих відкриттів, із яким стикаються перехворілі на ковід.

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