Коронавирус в Украине: статистика и новые открытия медиков о Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7312 больных Covid-19, среди которых 585 — дети.

От последствий болезни умерли 275 украинцев. Еще 16 521 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 23 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 630 391 человек, из них 3 393 420 выздоровели, еще 94 184 — летальные случаи.

Covid-19 — болезнь непредсказуемая. Так, у трети украинцев, переболевших коронавирусом в легкой форме, вообще не обнаружили антитела.

Такие результаты исследований сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела.

Поэтому медики призывают прививаться даже тех, кто выздоровел от коронавируса.

Поскольку люди, которые переболели Covid-19 и затем вакцинировались, имеют почти в 2,5 раза меньший риск заболеть повторно, чем те, кто переболел, но не привился.

В связи с этой ситуацией аналитики Украинского центра здоровья разработали три возможных сценария ситуации с заболеваемостью к осени 2022 года.

Подробнее об этом в видео: