Коронавірус в Україні: статистика та нові відкриття медиків щодо Covid-19

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні.

Протягом минулої доби в Україні виявили 7312 хворих на Covid-19, серед яких 585 — діти.

Від наслідків недуги померло 275 українців. 16 521 особа одужала. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 23 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 630 391 особа, з них 3 393 420 одужали, ще 94 184 — летальні випадки.

Covid-19 — хвороба непередбачувана. Так, у третини українців, які перехворіли на коронавірус у легкій формі, взагалі не виявили антитіл.

Такі результати досліджень повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.

Тому медики закликають робити щеплення навіть тим, хто одужав після коронавірусу.

Оскільки люди, які перехворіли на Covid-19 і потім вакцинувалися, майже у 2,5 раза мають нижчий ризик захворіти повторно, ніж ті, хто перехворів, але не отримав щеплення.

У зв’язку з ситуацією аналітики Українського центру здоров’я розробили три можливих сценарії розвитку ситуації з захворюваністю до осені 2022 року.

Детальніше про це у відео: