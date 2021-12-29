Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и угроза распространения штаммов гриппа

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5454 больных Covid-19, среди которых 353 — дети.

От последствий болезни умерли 307 украинцев. Еще 12 352 человека выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро среды, 29 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 654 690 человек, из них 3 449 880 выздоровели, еще 95 412 — летальные случаи.

Не ковидом единым: в Украине зафиксировали два штамма вируса гриппа

В настоящее время в Украине активно распространяется не только коронавирус. По данным медиков, украинцы стали больше болеть гриппом и другими ОРВИ.

Так, сейчас гриппом и ОРВИ заболели 2,8 млн человек, почти 40% из которых — дети.

Об этом сообщает глава Минздрава Виктор Ляшко и советует не откладывать вакцинацию от гриппа.

По его словам, в Украине уже обнаружено распространение двух штаммов гриппа. Это вирусы гриппа A (H3N2) и гриппа В.

Поэтому в стране продолжается вакцинация медиков и людей в группе риска за государственные средства. Все остальные могут пройти вакцинацию за свой счет.

По информации Минздрава, в этом сезоне за счет госбюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа производства Франции и Нидерландов, которые используются для вакцинации от гриппа лиц из групп риска.

А именно: военных, педагогов, медработников и людей от 60 лет.

Также Украина получила бесплатно 30 тыс. доз вакцин корейского производства для профилактики гриппа среди медицинских работников.

Всего с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 113 818 человек, из них 64 722 из групп рисков.

Заботитесь о здоровье своих детей, но из-за ряда противоречивой информации откладываете вакцинацию на потом? Советуем почитать о профилактических прививках детей в Украине и узнать, почему с ними не стоит медлить.