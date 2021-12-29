Здоров'я та краса

Коронавірус в Україні: статистика захворювань та загроза поширення штамів грипу

Ніна Гербич, редакторка сайту 29 Грудня 2021, 10:45
Коронавірус 29 грудня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Фото: Unsplash

Більше новин
Коронавірус в Україні: статистика захворювань та загроза поширення штамів грипу
Ектор Хіменес-Браво розповів, як не прогоріти на ресторанному бізнесі в Україні
11:30
Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (11:30)
НАТО-Росія
Офіційна дата перемовин РФ та США: чого Путін вимагає від НАТО
салат для вояк
Сім тонн святкового настрою для вояків: як приготувати найбільший салат олів’є в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коронавірус 28 грудня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Коронавірус в Україні: статистика захворювань та посилення карантинних обмежень у світі
Наслідки COVID-19
Беремо відповідальність за власне життя! Як уникнути наслідків COVID-19
Коронавірус в Україні: статистика на 24 грудня
Коронавірус в Україні: яка статистика у нас та що відбувається у ковідному світі
Запідозрили в себе Covid-19: розповідаємо, що робити
Запідозрили в себе Covid? Розповідаємо, що робити

Відео
0:20:00
11:30

Вікна-новини. Випуск від 29.12.2021 (11:30)
0:00:41
НАТО-Росія
Офіційна дата перемовин РФ та США: чого Путін вимагає від НАТО
0:03:48
салат для вояк
Сім тонн святкового настрою для вояків: як приготувати найбільший салат олів’є в Україні
0:34:24
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 28.12.2021 (22:00)
0:01:18
Ікра
Усі тонкощі вибору червоної ікри: як обрати хороший продукт
0:00:55
Антонов
Розправити українські крила: Антонов представив новий літак для військових
0:03:34
Цуцики
Жорстоке ставлення до тварин: у Києві чоловік викинув з вікна цуценят
0:03:42
сирота
Сироту не пустили за кордон: як і чому ця проблема може торкнутися десятків тисяч дітей
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 28.12.2021 (17:30)
0:03:51
Нова снігова королева
Нова снігова королева: репортаж з прем’єри новорічного мюзиклу
Більше відео
Сирники з апельсиновим соусом — рецепт від судді МастерШеф Ярославського та фуд-блогерки Купер
Читати далі
Сирники з апельсиновим соусом — рецепт від судді МастерШеф Ярославського та фуд-блогерки Купер