Коронавірус в Україні: статистика захворювань та загроза поширення штамів грипу

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 5454 хворих на Covid-19, серед яких 353 — діти.

Від наслідків недуги померло 307 українців. 12 352 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок середи, 29 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 654 690 осіб, з них 3 449 880 одужали, ще 95 412 — летальні випадки.

Не ковідом єдиним: в Україні зафіксовано два штами вірусу грипу

Нині в Україні активно поширюється не лише коронавірус. За даними медиків, українці почали більше хворіти на грип та інші ГРВІ.

Так наразі на грип та ГРВІ захворіли 2,8 млн людей, майже 40% з яких — діти.

Про це повідомляє керівник МОЗу Віктор Ляшко і радить не відкладати вакцинацію від грипу.

За його словами, в країні вже виявлено поширення двох штамів грипу. Це віруси грипу A (H3N2) та грипу В.

Тож нині в Україні триває вакцинація медиків та людей у групі ризику за державні кошти. Всі інші можуть пройти вакцинацію власним коштом.

За інформацією МОЗу, цього сезону коштом держбюджету закуплено понад 180 тис. доз вакцини проти грипу виробництва Франції та Нідерландів, які використовуються для вакцинації від грипу осіб із груп ризику.

А саме: військових, педагогів, медпрацівників та людей віком від 60 років.

Також Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцин корейського виробництва для профілактики грипу серед медичних працівників.

Загалом з початку епідемічного сезону проти грипу вже вакциновано 113 818 осіб, з них 64 722 із груп ризиків.

Турбуєтесь про здоров’я своїх діток та через низку суперечливої інформації відкладаєте вакцинацію на потім? Радимо почитати про профілактичні щеплення дітей в Україні та дізнатися, чому з ними не варто зволікати.