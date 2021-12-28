Коронавирус в Украине: статистика заболеваний и усиление карантинных ограничений в мире

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2248 больных Covid-19, среди которых 137 — дети.

От последствий болезни умерли 134 украинцев. Еще 4789 человек выздоровели.

Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро вторника, 28 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 649 236 человек, из них 3 437 528 выздоровели, еще 95 105 — летальные случаи.

Усиление карантинных ограничений в мире: как Омикрон украл Рождество у европейцев

В разгар зимних праздников европейские страны усиливают карантинные ограничения из-за Омикрона, который вызвал новые вспышки заболевания.

Так во Франции за сутки обнаружили невиданные 104 тысячи инфицированных.

Очередной рекорд бьет и Великобритания — более 122 тысяч зараженных в день.

Чтобы остановить новый заразный штамм, Нидерланды ввели полный локдаун до 14 января. А в Германии со вчера запрещено собираться больше, чем по 10 человек.

Однако с ограничениями на период праздников соглашаются не все европейцы.

В частности, с музыкой и уличными танцами свой протест выражали барселонские борцы с карантинными ограничениями.

Город закрыли для туристов на праздники, потому что Каталония – лидер по распространению Covid-19 в Испании. Каждый четвертый случай регистрируется именно на территории автономии.

Многолюдный митинг прошел и в центре Брюсселя, люди вышли против введения ограничений в культурной сфере. На днях в Бельгии закрыли театры, кино и концертные залы.

Таким образом власти пытаются сдержать распространение штамма Омикрон.

Новая волна коронавируса также испортила праздники британцам. Магазины в которые в конце года, обычно, не протолкнуться — сейчас полупустые.

Как мир усиливает карантин, через новый вирус-мутант – подробнее в сюжете: