Коронавірус в Україні: статистика захворювань та посилення карантинних обмежень у світі

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус в Україні та важливі факти про захворювання.

Протягом минулої доби в Україні виявили 2248 хворих на Covid-19, серед яких 137 — діти.

Від наслідків недуги померло 134 українців. 4789 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок вівторка, 28 грудня.

Водночас від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло 3 649 236 осіб, з них 3 437 528 одужали, ще 95 105 — летальні випадки.

Посилення карантинних обмежень у світі: як Омікрон вкрав Різдво у європейців

У розпал зимових свят європейські країни посилюють карантинні обмеження через Омікрон, що спричинив нові спалахи захворювання.

Так у Франції за добу виявили небачені 104 тисяч інфікованих. Черговий рекорд б’є і Велика Британія — понад 122 тисячі заражених за день.

Аби спинити новий заразний штам, Нідерланди запровадили повний локдаун до 14 січня. А в Німеччині від учора заборонено збиратися більше, ніж по 10 осіб.

Проте з обмеженнями на період свят європейці погоджуються не всюди.

Зокрема, з музикою та вуличними танцями свій протест висловлювали барселонські борці з карантинними обмеженнями.

Місто закрили для туристів на свята, бо Каталонія — лідерка з поширення Covid-19 в Іспанії. Кожен четвертий випадок реєструють саме на території автономії.

Багатолюдний мітинг відбувся і в центрі Брюселю, люди вийшли проти введення обмежень у культурній сфері. Днями в Бельгії днями закрили театри, кіно та концертні зали.

У такий спосіб влада намагається стримати поширення штаму Омікрон.

Нова хвиля коронавірусу також зіпсувала свята британцям. Крамниці до яких наприкінці року, зазвичай, не проштовхнутися — нині напівпорожні.

Як світ посилює карантин, через новий вірус-мутант — детальніше в сюжеті: