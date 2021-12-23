Запідозрили в себе Covid? Розповідаємо, що робити

Нині в Україні покращилась ситуація з COVID-19, сьогодні шість областей перейшли з червоної зони епіднебезпеки у жовту.
Однак новий сплеск захворюваності може викликати штам-мутант коронавірусу Омікрон, який активно шириться світом.
У деяких країнах уже посилюють карантин. Збільшується кількість інфікованих. За прогнозами експертів, зовсім скоро він перетне й український кордон.
Тож що робити, якщо ви запідозрили у себе ознаки хвороби, розповідає Національна служба здоров’я України.
Якщо ви запідозрили у себе ковід, фахівці НСЗУ радять залишатися на самоізоляції та дотримуватися такого алгоритму дій:
Окремо потрібно розповісти, чи контактували ви з людьми, які мають підтверджений COVID-19.
Лікарі радять вести для цього щоденник (у блокноті чи смартфоні), до якого вносити всі дані про зміну самопочуття.
Наприклад:
Це потрібно для того, щоб контролювати захворювання у динаміці, — зазначають у НСЗУ.
Це потрібно для того, щоб контролювати захворювання у динаміці, — зазначають у НСЗУ.
Також лікар зможе оперативно призначити потрібний аналіз чи обстеження, зважаючи на зміни в самопочутті та тривалість захворювання.
Збивати температуру потрібно, якщо вона досягла 38,5, одним із жарознижувальних засобів (парацетамол, ібупрофен тощо).
Якщо температура не падає після прийому жарознижувальних засобів, потрібно повідомити про це свого лікаря. У разі різкого погіршення стану, вночі та у вихідні — телефонувати 103.
Якщо маєте пульсометр, міряйте сатурацію один раз на день. У разі погіршення стану — двічі, зранку та ввечері.
Показники між 95-100% означають нормальний рівень кисню в крові. Якщо сатурація нижче ніж 94%, краще повідомити про це свого лікаря.
Лікування — і ліки, і аналізи, й рентген — призначає сімейний лікар. Пацієнт має виконувати його призначення. Навіть якщо є нестримне бажання зробити певні обстеження самостійно чи купити антибіотики за порадою з інтернету.
Результати такого дослідження ніяк не вплинуть на призначення лікаря і не зможуть пришвидшити одужання.
Робити КТ чи рентген рекомендовано пацієнтам із важким перебігом хвороби, які мають конкретні клінічні показання до цього.
У жодній країні у протоколах лікування COVID-19 у разі легкого перебігу хвороби немає рекомендації робити КТ, щоб подивитися на стан легень.
У разі появи симптомів COVID-19 не можна приймати антибіотики, антикоагулянти, кортикостероїди, імуномодулятори за власним бажанням або для профілактики.
Антибіотики не діють на віруси. Їх призначає лікар, якщо бачить ознаки бактеріального ускладнення.
Антикоагулянти протидіють ризику виникнення тромбозу, але ці препарати призначає виключно лікар і лише, коли отримав результати аналізів (загальний аналіз крові, коагулограма та д-дімер або маркер тромбоутворення).Кортикостероїди не можна використовувати для лікування COVID-19 у пацієнтів, які не потребують кисневої підтримки.
Щодо імуномодуляторів, наразі їхній вплив на вірус COVID-19 є сумнівним.
У разі, якщо уникнути хвороби вам не вдалося, радимо почитати про реабілітацію після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати — пояснюють медики.