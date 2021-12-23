Запідозрили в себе Covid? Розповідаємо, що робити

Нині в Україні покращилась ситуація з COVID-19, сьогодні шість областей перейшли з червоної зони епіднебезпеки у жовту.

Однак новий сплеск захворюваності може викликати штам-мутант коронавірусу Омікрон, який активно шириться світом.

У деяких країнах уже посилюють карантин. Збільшується кількість інфікованих. За прогнозами експертів, зовсім скоро він перетне й український кордон.

Тож що робити, якщо ви запідозрили у себе ознаки хвороби, розповідає Національна служба здоров’я України.

Що робити, якщо у вас з’явилися симптоми COVID-19?

Якщо ви запідозрили у себе ковід, фахівці НСЗУ радять залишатися на самоізоляції та дотримуватися такого алгоритму дій:

Подзвонити своєму лікареві та описати симптоми

Окремо потрібно розповісти, чи контактували ви з людьми, які мають підтверджений COVID-19.

Запам’ятати перший день появи симптомів та фіксувати зміни стану здоров’я

Лікарі радять вести для цього щоденник (у блокноті чи смартфоні), до якого вносити всі дані про зміну самопочуття.

Наприклад:

виміряли температуру — запишіть результат;

з’явився біль у горлі, кашель чи утруднене дихання — позначте, коли саме;

втратили відчуття запахів та смаку — запишіть, у який день це відбулось;

виміряли сатурацію — також запишіть показники;

додались інші прояви, на зразок нудоти, кишкових розладів тощо — запишіть.

Це потрібно для того, щоб контролювати захворювання у динаміці, — зазначають у НСЗУ.

Також лікар зможе оперативно призначити потрібний аналіз чи обстеження, зважаючи на зміни в самопочутті та тривалість захворювання.

Контролювати температуру

Збивати температуру потрібно, якщо вона досягла 38,5, одним із жарознижувальних засобів (парацетамол, ібупрофен тощо).

Якщо температура не падає після прийому жарознижувальних засобів, потрібно повідомити про це свого лікаря. У разі різкого погіршення стану, вночі та у вихідні — телефонувати 103.

Слідкувати за рівнем кисню у крові

Якщо маєте пульсометр, міряйте сатурацію один раз на день. У разі погіршення стану — двічі, зранку та ввечері.

Показники між 95-100% означають нормальний рівень кисню в крові. Якщо сатурація нижче ніж 94%, краще повідомити про це свого лікаря.

Виконувати призначення свого лікаря

Лікування — і ліки, і аналізи, й рентген — призначає сімейний лікар. Пацієнт має виконувати його призначення. Навіть якщо є нестримне бажання зробити певні обстеження самостійно чи купити антибіотики за порадою з інтернету.

Чого не можна робити, якщо з’явилися симптоми COVID-19?

Робити КТ чи рентген відразу з появою перших симптомів

Результати такого дослідження ніяк не вплинуть на призначення лікаря і не зможуть пришвидшити одужання.

Робити КТ чи рентген рекомендовано пацієнтам із важким перебігом хвороби, які мають конкретні клінічні показання до цього.

У жодній країні у протоколах лікування COVID-19 у разі легкого перебігу хвороби немає рекомендації робити КТ, щоб подивитися на стан легень.

Самостійно призначати собі ліки

У разі появи симптомів COVID-19 не можна приймати антибіотики, антикоагулянти, кортикостероїди, імуномодулятори за власним бажанням або для профілактики.

Антибіотики не діють на віруси. Їх призначає лікар, якщо бачить ознаки бактеріального ускладнення.

Антикоагулянти протидіють ризику виникнення тромбозу, але ці препарати призначає виключно лікар і лише, коли отримав результати аналізів (загальний аналіз крові, коагулограма та д-дімер або маркер тромбоутворення).

Кортикостероїди не можна використовувати для лікування COVID-19 у пацієнтів, які не потребують кисневої підтримки.

Щодо імуномодуляторів, наразі їхній вплив на вірус COVID-19 є сумнівним.

У разі, якщо уникнути хвороби вам не вдалося, радимо почитати про реабілітацію після Covid-19: кому потрібна, куди звертатися, що лікувати — пояснюють медики.