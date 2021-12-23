Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать

На сегодняшний день в Украине улучшилась ситуация с COVID-19, шесть областей перешли из красной зоны эпидбезопасности в желтую.

Однако новый всплеск заболеваемости может вызвать штамм-мутант коронавируса Омикрон, активно распространяющийся по миру.

В некоторых странах уже усиливают карантин. Увеличилось количество инфицированных. По прогнозам экспертов, совсем скоро он пересечет и украинскую границу.

Что делать, если вы заподозрили у себя признаки болезни, рассказывает Национальная служба здоровья Украины.

Что делать, если у вас появились симптомы COVID-19?

Если вы заподозрили у себя ковид, специалисты НСЗУ советуют оставаться на самоизоляции и следовать такому алгоритму действий:

Позвонить своему врачу и описать симптомы

Отдельно нужно рассказать, контактировали ли вы с людьми, у которых подтвержден COVID-19.

Запомнить первый день появления симптомов и фиксировать изменения состояния здоровья

Врачи советуют вести для этого дневник (в блокноте или смартфоне), куда вносить все данные об изменении самочувствия.

Например:

измерили температуру — запишите результат;

появилась боль в горле, кашель или утрудненное дыхание — отметьте, когда именно;

потеряли чувство запахов и вкуса — запишите, в какой день это произошло;

измерили сатурацию — также запишите показатели;

добавились другие проявления, по типу тошноты, кишечных расстройств и т.д. — запишите.

Это нужно для того, чтобы контролировать заболевание в динамике, — отмечают в НСЗУ.

Также врач сможет оперативно назначить необходимый анализ или обследование, учитывая изменения в самочувствии и продолжительность заболевания.

Контролировать температуру

Сбивать температуру нужно, если она достигла 38,5, одним из жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т.п.).

Если температура не падает после приема жаропонижающих средств, нужно сообщить об этом своему врачу. В случае резкого ухудшения состояния ночью и в выходные — звонить 103.

Следить за уровнем кислорода в крови

Если у вас есть пульсометр, измеряйте сатурацию один раз в день. В случае ухудшения состояния дважды — утром и вечером.

Показатели между 95-100 % означают нормальный уровень кислорода в крови. Если сатурация ниже 94%, лучше сообщить об этом врачу.

Выполнять назначение своего врача

Лечение — и лекарство, и анализы, и рентген — назначает семейный врач. Пациент должен выполнять его назначение. Даже если есть безудержное желание сделать некоторые обследования самостоятельно или купить антибиотики, следуя совету из интернета.

Чего нельзя делать, если появились симптомы COVID-19?

Делать КТ или рентген сразу после появления первых симптомов

Результаты такого исследования никак не повлияют на назначение врача и не смогут ускорить выздоровление.

Делать КТ или рентген рекомендовано пациентам с тяжелым течением болезни, имеющим конкретные клинические показания.

Ни в одной стране в протоколах лечения COVID-19 при легком течении болезни нет рекомендации делать КТ, чтобы посмотреть на состояние легких.

Самостоятельно назначать себе лекарство

При появлении симптомов COVID-19 нельзя принимать антибиотики, антикоагулянты, кортикостероиды, иммуномодуляторы по собственному желанию или для профилактики.

Антибиотики не действуют на вирусы. Их назначает врач, видя признаки бактериального осложнения.

Антикоагулянты предотвращают риск возникновения тромбоза, но эти препараты назначает только врач и только после получения результатов анализов (общий анализ крови, коагулограмма и д-димер или маркер тромбообразования).

Кортикостероиды нельзя использовать для лечения COVID-19 у пациентов, не нуждающихся в кислородной поддержке.

Касательно иммуномодуляторов, то их влияние на вирус COVID-19 является сомнительным.

В случае, если избежать болезни вам не удалось, советуем почитать о реабилитации после Covid-19: кому необходима, куда обращаться, что лечить — объясняют медики.