Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать

На сегодняшний день в Украине улучшилась ситуация с COVID-19, шесть областей перешли из красной зоны эпидбезопасности в желтую.
Однако новый всплеск заболеваемости может вызвать штамм-мутант коронавируса Омикрон, активно распространяющийся по миру.
В некоторых странах уже усиливают карантин. Увеличилось количество инфицированных. По прогнозам экспертов, совсем скоро он пересечет и украинскую границу.
Что делать, если вы заподозрили у себя признаки болезни, рассказывает Национальная служба здоровья Украины.
Если вы заподозрили у себя ковид, специалисты НСЗУ советуют оставаться на самоизоляции и следовать такому алгоритму действий:
Отдельно нужно рассказать, контактировали ли вы с людьми, у которых подтвержден COVID-19.
Врачи советуют вести для этого дневник (в блокноте или смартфоне), куда вносить все данные об изменении самочувствия.
Например:
Это нужно для того, чтобы контролировать заболевание в динамике, — отмечают в НСЗУ.
Это нужно для того, чтобы контролировать заболевание в динамике, — отмечают в НСЗУ.
Также врач сможет оперативно назначить необходимый анализ или обследование, учитывая изменения в самочувствии и продолжительность заболевания.
Сбивать температуру нужно, если она достигла 38,5, одним из жаропонижающих средств (парацетамол, ибупрофен и т.п.).
Если температура не падает после приема жаропонижающих средств, нужно сообщить об этом своему врачу. В случае резкого ухудшения состояния ночью и в выходные — звонить 103.
Если у вас есть пульсометр, измеряйте сатурацию один раз в день. В случае ухудшения состояния дважды — утром и вечером.
Показатели между 95-100 % означают нормальный уровень кислорода в крови. Если сатурация ниже 94%, лучше сообщить об этом врачу.
Лечение — и лекарство, и анализы, и рентген — назначает семейный врач. Пациент должен выполнять его назначение. Даже если есть безудержное желание сделать некоторые обследования самостоятельно или купить антибиотики, следуя совету из интернета.
Результаты такого исследования никак не повлияют на назначение врача и не смогут ускорить выздоровление.
Делать КТ или рентген рекомендовано пациентам с тяжелым течением болезни, имеющим конкретные клинические показания.
Ни в одной стране в протоколах лечения COVID-19 при легком течении болезни нет рекомендации делать КТ, чтобы посмотреть на состояние легких.
При появлении симптомов COVID-19 нельзя принимать антибиотики, антикоагулянты, кортикостероиды, иммуномодуляторы по собственному желанию или для профилактики.
Антибиотики не действуют на вирусы. Их назначает врач, видя признаки бактериального осложнения.
Антикоагулянты предотвращают риск возникновения тромбоза, но эти препараты назначает только врач и только после получения результатов анализов (общий анализ крови, коагулограмма и д-димер или маркер тромбообразования).
Кортикостероиды нельзя использовать для лечения COVID-19 у пациентов, не нуждающихся в кислородной поддержке.
Касательно иммуномодуляторов, то их влияние на вирус COVID-19 является сомнительным.
В случае, если избежать болезни вам не удалось, советуем почитать о реабилитации после Covid-19: кому необходима, куда обращаться, что лечить — объясняют медики.