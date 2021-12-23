Здоровье и красота

Заподозрили у себя Covid? Рассказываем, что делать

Нина Гербич, редактор сайту 23 декабря 2021, 18:00
Заподозрили у себя Covid-19: рассказываем, что делать

Больше новостей
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 23.12.2021 (17:30)
Катерина Кухар
Екатерина Кухар: об унижении, стертых до крови пальцах и отношениях с мужчиной
Монахи
Монахини с брандспойтами: в Черкасской области создали уникальную пожарную команду
Жінки у лавах ЗСУ
Женщины становятся военнообязанными — все, что нужно знать, и почему тебе не стоит бояться
Смотреть больше

Материалы по теме

Пфайзер
В США одобрили первое лекарство от COVID-19: защищает ли оно от болезни
Коронавирус в Украине: : статистика на 23 декабря
Коронавирус в Украине: статистика и новые открытия медиков о Covid-19
Немовля доправили вертольотом
На грани жизни и смерти: как младенца срочно доставили вертолетом в больницу и спасли
Коронариус в Украине: статистика на 22 декабря
Коронавирус в Украине: сколько людей выздоровели от болезни

Видео
0:35:00
Вікна 17:30

Вікна-новини. Выпуск от 23.12.2021 (17:30)
0:04:34
Катерина Кухар
Екатерина Кухар: об унижении, стертых до крови пальцах и отношениях с мужчиной
0:03:16
Монахи
Монахини с брандспойтами: в Черкасской области создали уникальную пожарную команду
0:00:35
Пфайзер
В США одобрили первое лекарство от COVID-19: защищает ли оно от болезни
0:20:00
Вікна-новини випуск від 23.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 23.12.2021 (14:30)
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Выпуск от 23.12.2021 (11:30)
0:04:28
Містобудування
Строить города по-новому: как ДИАМ поможет украинским городам и что это такое
0:02:38
Новий рік 2022
Санта-Клаус собирается на работу! Как мир готовится встречать 2022-й год
0:01:27
Немовля доправили вертольотом
На грани жизни и смерти: как младенца срочно доставили вертолетом в больницу и спасли
0:35:37
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 22.12.2021 (22:00)
Больше видео
Что приготовить на Новый год-2022 — авторские рецепты от звезд МастерШеф
Читать дальше
Что приготовить на Новый год-2022 — авторские рецепты от звезд МастерШеф