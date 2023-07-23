Незаметный и изысканный или яркий и удобный? Идеи для маникюра на 1 сентября

Как бы мы не хотели долго отдыхать летом, 1 сентября уже близко. Если тебе свойственно до мелочей продумывать образы, тогда точно пригодится наш материал.

Мы собрали для тебя идеи маникюра на 1 сентября на длинные и короткие ногти с яркими и нежными дизайнами.

Идеи маникюра на 1 сентября

Если твое учебное заведение или профессия требует нейтральных цветов, то тебе точно понадобятся идеи для минималистического маникюра.

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Несколько идей однотонного маникюра на 1 сентября предлагают и мастера маникюра в Instagram.

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Идеи маникюра на 1 сентября на длинные ногти

Длинные ногти также позволяют сделать более сложный дизайн. Однако и однотонное покрытие будет смотреться очень красиво.

В этом году активно используют шимеры и блестки на ногтях, возможно, это — именно твой вариант!

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Также обрати внимание на следующие дизайны:

А вот варианты летних дизайнов маникюра можешь найти в нашем другом материале — ещё не поздно воплотить любую идею!

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Главное фото: Pinterest.