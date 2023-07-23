Незаметный и изысканный или яркий и удобный? Идеи для маникюра на 1 сентября

Как бы мы не хотели долго отдыхать летом, 1 сентября уже близко. Если тебе свойственно до мелочей продумывать образы, тогда точно пригодится наш материал.
Мы собрали для тебя идеи маникюра на 1 сентября на длинные и короткие ногти с яркими и нежными дизайнами.
Если твое учебное заведение или профессия требует нейтральных цветов, то тебе точно понадобятся идеи для минималистического маникюра.
Среди трендов до сих пор сохраняются нежные, спокойные светлые тона бежа, морской волны или даже перламутра.
Несколько идей однотонного маникюра на 1 сентября предлагают и мастера маникюра в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ⚜️Manicure (@viktoriya_mazur_)
Допис, поширений ⚜️Manicure (@viktoriya_mazur_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Paznokcie • Kosmetologia • Szkolenia • Opole (@sivozdrav_irina)
Допис, поширений Paznokcie • Kosmetologia • Szkolenia • Opole (@sivozdrav_irina)
В этом году в трендах не только однотонные яркие идеи, но цветочные композиции. Можешь использовать их в осеннем дизайне.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений WomanEL (@womanelcom)
Допис, поширений WomanEL (@womanelcom)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ezebra.com.ua (@ezebra.com.ua)
Допис, поширений ezebra.com.ua (@ezebra.com.ua)
Длинные ногти также позволяют сделать более сложный дизайн. Однако и однотонное покрытие будет смотреться очень красиво.
В этом году активно используют шимеры и блестки на ногтях, возможно, это — именно твой вариант!
Также обрати внимание на следующие дизайны:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альона Безбабна (@kul.babka_nail_art)
Допис, поширений Альона Безбабна (@kul.babka_nail_art)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ідеї для манікюру ???????? (@manic.ls)
Допис, поширений ідеї для манікюру ???????? (@manic.ls)
А вот варианты летних дизайнов маникюра можешь найти в нашем другом материале — ещё не поздно воплотить любую идею!
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Главное фото: Pinterest.