Афирмации, дыхание маткой, кофе с корицей в четверг и даже денежный маникюр! Да-да, чтобы привлечь деньги в жизнь без чрезмерных усилий придумали уже и такое! Конечно, чтобы заработать деньги — нужно ходить на работу, но для некоторых будет спокойнее, если приложить все-все усилия, и на ногтях тоже!

Рассказываем о новом тренде — денежном маникюре. Какие цвета и дизайны должны принести деньги и финансовую устойчивость?

Денежный маникюр на июль 2025

Замысел нового тренда на денежный маникюр очень прост. Согласно ему, чтобы привлечь деньги в свою жизнь, нужно сделать маникюр, который на это намекает. Например, деньги часто ассоциируются с зеленым, золотым цветом, поэтому именно такие можно сделать в июле 2025 года.

“Финансово успешными” считаются все оттенки зеленого: матча, фисташковый, темно-зеленый, изумрудный, оливковый, мятный, хаки и т.д. Также к цветам, которые якобы должны приносить деньги, относят: белый, золотой, серебристый, синий и коричневый.

Это необязательно должен быть цельный цвет на ногтях. Можно сочетать несколько цветов в дизайнах, втирках или наклейках. К примеру, белый с зеленым, белый с золотым, белый с серебристым.

Или синий с золотым, синий с серебристым, золотой с зеленым. Традиционно “богатым” маникюром продолжают считать классический красный, особенно на коротких ногтях.

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Из дизайна можно выбрать серебристую или золотую фольгу, цветные линии, градиент и омбре. А еще дизайнами, якобы заряжающими на успех, являются шиммеры, стразы и бусинки на ногтях.

По лунному календарю удачными днями для финансового маникюра будут такие даты в июле 2025 года: 1, 3, 4,-5, 7-9, 12-15, 22-23 июля.

Но лучше выбирать такой маникюр, который подарит тебе хорошее настроение и подойдет к твоим летним образам.

Новый тренд на денежный маникюр: какие дизайны сделать в июле 2025 / 3 Фотографии

Фото: Pinterest

Раньше мы рассказывали об интересных дизайнах маникюра на лето.

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