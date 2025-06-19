Афірмації, дихання маткою, кава з корицею у четвер і навіть грошовий манікюр! Так-так, аби притягнути гроші у життя без надмірних зусиль вигадали вже і таке! Звісно, аби заробити гроші — потрібно ходити на роботу, та для деяких буде спокійніше, якщо докласти до цього всіх-всіх зусиль, і на нігтях також!

Розповідаємо про новий тренд — грошовий манікюр. Які кольори і дизайни мають принести гроші і фінансову стабільність?

Грошовий манікюр на липень 2025

Задум нового тренду на грошовий манікюр — дуже простий. За ним, аби залучити гроші у своє життя, потрібно зробити манікюр, що на це натякає. Наприклад, гроші часто асоціюються із зеленим, золотим кольором, тож саме такі можна зробити у липні 2025.

“Фінансово успішними” вважаються всі відтінки зеленого: матча, фісташковий, темно-зелений, смарагдовий, оливковий, м’ятний, хакі тощо. Також до кольорів, що нібито мають приносити гроші, відносять: білий, золотий, сріблястий, синій та коричневий.

Це необовязково має бути цілісний колір на нігтях. Можна поєднати навіть кілька кольорів у дизайнах, втирках чи наліпках. Наприклад, білий із зеленим, білий із золотим, білий зі сріблястим.

Чи синій із золотим, синій зі сріблястим, золотий із зеленим. Традиційно “багатим” манікюром продовжують вважати класичний червоний, надто на коротких нігтях.

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З дизайнів можна обрати сріблясту чи золоту фольгу, кольорові лінії, градієнт та омбре. А ще дизайнами, які нібито заряджають на успіх, є шиммери, стрази та намистинки на нігтях.

За місячним календарем вдалими днями для фінансового манікюру будуть такі дати у липні 2025: 1, 3, 4,-5, 7-9, 12-15, 22-23 липня.

Та краще вибирати такий манікюр, що подарує тобі гарний настрій і личитиме до твоїх літніх образів.

Новий тренд на грошовий манікюр: які дизайни зробити у липні 2025 / 3 Фотографії

Фото: Pinterest/

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