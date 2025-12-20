Мерзнут руки и ноги: 5 тревожных сигналов, которые нельзя игнорировать

Знакомое чувство, когда весь мир кажется теплым, а ваши пальцы на руках и ногах будто живут в отдельной ледниковой эпохе? Для многих это ежедневная реальность.

Хорошая новость заключается в том, что, как уверяет доктор Николас Моррисси, сосудистый хирург Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета, которого цитирует New York Times, обычно это не повод для серьезного беспокойства.

Однако иногда этот холод может намекать на более глубокие проблемы. Разбираемся, где проходит граница.

Почему тело жертвует теплом рук и ног

Представьте, что ваш организм — это умное государство, а мозг — его кризисный менеджер.

Этот механизм выживания — ключевая тема исследований таких ученых, как Стивен Чунг, профессор кинезиологии из Университета Брока. Он объясняет, что наше тепло генерируют преимущественно внутренние органы и мышцы.

А в руках и ногах нет ни больших органов, ни значительных мышц, зато есть много поверхности для потери тепла и почти нет изоляции в виде жира.

Чтобы сохранить драгоценное тепло в “центре”, мозг дает команду сузить кровеносные сосуды в конечностях. Как метко отмечает профессор Чунг, логика мозга проста:

Я могу прожить без пальцев рук и ног. Я не могу прожить без своего сердца, легких и печени.

Почему ноги холодные: ответ профессора

Почему одни люди постоянно мерзнут, а другим комфортно? Профессор человеческой и прикладной физиологии Портсмутского университета Майк Типтон указывает на несколько факторов:

Женщины. Их кровеносные сосуды, как правило, реагируют на холод чувствительнее и сужаются быстрее;

Дети и люди с недостаточным весом. Меньшая мышечная масса означает меньшее производство тепла;

Пожилые люди. С возрастом нервы и сосуды могут работать менее эффективно, что усложняет терморегуляцию.

Холодные ноги: когда стоит идти к врачу

Хотя холодные конечности — это преимущественно норма, существуют тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать. Запишитесь на консультацию, если вы заметили что-то из этого списка:

Внезапные изменения. Ты никогда не страдал от этого, и вдруг руки начали постоянно мерзнуть;

Пальцы во время “атак” холода становятся белыми, синеватыми или фиолетовыми.

Как объясняет доктор Джессика Гордон, ревматолог из Больницы специальной хирургии, это может быть признаком синдрома Рейно — состояния, когда артерии спазмируют. Иногда, добавляет она, это может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка.

Сильная боль, язвы или раны. Эти симптомы, по словам доктора Моррисси, могут указывать на более серьезные проблемы с сосудами, например, тромбы или заболевания периферических артерий.

Постоянный холод. Руки и ноги остаются ледяными даже в тепле.

Кроме того, доктор Неха Вьяс, врач семейной медицины Кливлендской клиники, напоминает, что причиной могут быть анемия, гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) и даже некоторые лекарства, в частности бета-блокаторы и псевдоэфедрин.

Как вернуть тепло в конечности: советы

Если серьезных проблем нет, а согреться все же хочется, эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил.

Грейте ядро, а не конечности. Главный секрет, который подчеркивает профессор Чунг, — утеплить туловище. Наденьте теплый свитер и шапку. Когда “центр” будет в тепле, мозг охотнее поделится кровью с конечностями;

Самый быстрый способ разогнать кровь — это физическая активность. Около 70-80% энергии во время упражнений превращается в тепло, которое согреет вас изнутри;

Как предупреждает профессор Типтон, вспотевшая одежда мгновенно теряет свои изоляционные свойства. Одевайся слоями, чтобы можно было что-то снять, если станет жарко;

Не стоит совать замерзшие руки под струю горячей воды. Лучше согреваться постепенно: укутайтесь в теплое одеяло или подержите в ладонях теплую (не горячую) чашку.

Холодные руки и ноги — это по большей части просто особенность твоего организма. Научись понимать его сигналы, и ты сможешь легко превратить дискомфорт в тепло и уют.

