Мерзнуть руки і ноги: 5 тривожних сигналів, які не можна ігнорувати

Знайоме відчуття, коли весь світ здається теплим, а ваші пальці на руках і ногах ніби живуть в окремій льодовій епосі? Для багатьох це щоденна реальність.

Гарна новина полягає в тому, що, як запевняє доктор Ніколас Морріссі, судинний хірург Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету, якого цитує The New York Times, — зазвичай це не привід для серйозного занепокоєння.

Однак іноді цей холод може натякати на глибші проблеми. Розбираємось, де проходить межа.

Чому тіло жертвує теплом рук і ніг

Уявіть, що ваш організм — це розумна держава, а мозок — її кризовий менеджер.

Цей механізм виживання — ключова тема досліджень таких вчених, як Стівен Чунг, професор кінезіології з Університету Брока. Він пояснює, що наше тепло генерують переважно внутрішні органи та м’язи.

А в руках і ногах немає ні великих органів, ні значних м’язів, зате є багато поверхні для втрати тепла і майже немає ізоляції у вигляді жиру.

Щоб зберегти дорогоцінне тепло в “центрі”, мозок дає команду звузити кровоносні судини в кінцівках. Як влучно зазначає професор Чунг, логіка мозку проста:

Я можу прожити без пальців рук і ніг. Я не можу прожити без свого серця, легень та печінки.

Чому ноги холодні: відповідь професора

Чому одні люди постійно мерзнуть, а іншим комфортно? Професор людської та прикладної фізіології Портсмутського університетут Майк Тіптон, вказує на кілька факторів:

Жінки. Їхні кровоносні судини, як правило, реагують на холод чутливіше і звужуються швидше;

Діти та люди з недостатньою вагою. Менша м’язова маса означає менше виробництво тепла;

Люди похилого віку. З віком нерви та судини можуть працювати менш ефективно, що ускладнює терморегуляцію.

Холодні ноги: коли варто йти до лікаря

Хоча холодні кінцівки — це переважно норма, існують тривожні сигнали, які не можна ігнорувати. Запишіться на консультацію, якщо ви помітили щось із цього списку:

Раптові зміни. Ти ніколи не страждав від цього, і раптом руки почали постійно мерзнути;

Пальці під час “атак” холоду стають білими, синюватими або фіолетовими,

Як пояснює доктор Джессіка Гордон, ревматолог з лікарні спеціальної хірургії , це може бути ознакою синдрому Рейно — стану, коли артерії спазмують. Іноді, додає вона, це може бути пов’язано з аутоімунними захворюваннями, як-от вовчак;

Сильний біль, виразки або рани. Ці симптоми, за словами доктора Морріссі , можуть вказувати на серйозніші проблеми з судинами, наприклад, тромби або захворювання периферичних артерій;

Постійний холод. Руки та ноги залишаються крижаними навіть у теплі.

Крім того, доктор Неха В’яс, лікарка сімейної медицини Клівлендської клініки, нагадує, що причиною можуть бути анемія, гіпотиреоз (знижена функція щитоподібної залози) і навіть деякі ліки, зокрема бета-блокатори та псевдоефедрин.

Як повернути тепло в кінцівки: поради

Якщо серйозних проблем немає, а зігрітися все ж хочеться, експерти радять дотримуватися кількох простих правил.

Грійте ядро, а не кінцівки. Головний секрет, на якому наголошує професор Чунг , — утеплити тулуб. Одягніть теплий светр і шапку. Коли “центр” буде в теплі, мозок охочіше поділиться кров’ю з кінцівками;

Найшвидший спосіб розігнати кров — це фізична активність. Близько 70-80% енергії під час вправ перетворюється на тепло, яке зігріє вас зсередини;

Як попереджає професор Тіптон , спітнілий одяг миттєво втрачає свої ізоляційні властивості. Одягайся шарами, щоб можна було щось зняти, якщо стане жарко;

Не варто пхати замерзлі руки під струмінь гарячої води. Краще зігріватися поступово: загорніться в теплу ковдру або потримайте в долонях теплу (не гарячу) чашку.

Холодні руки та ноги — це здебільшого просто особливість твого організму. Навчися розуміти його сигнали, і ти зможеш легко перетворити дискомфорт на тепло і затишок.

