Пылесос вместо лекарства? Как генеральная уборка улучшает твое здоровье

Когда один сезон сменяет другой, практически всегда это влияет на наше настроение и пыл что-то делать.

Чаще всего первое, что мы хотим делать — выбросить все ненужное и старое, сложить теплые вещи на самую высокую полку в шкафу и посмотреть свой весенне-летний гардероб.

Однако такая “весенняя” уборка имеет положительный эффект не только для пространства, но и для твоего ментального здоровья!

Детальнее об этом рассказало издание Real Simple. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Полезность уборки для человека

Не секрет, что генеральная уборка помогает избавиться от пыли и грязи, которая в течение месяцев накапливается на высоких шкафах, гардеробных и коридоре, полках и подушках, мягких игрушках.

Врач Уильям Ву подчеркивает, что уборка может уменьшить влияние аллергенов на дыхательные пути.

Ведь через закрытые окна, которые мы не открываем во время холода, на мягких тканях и подоконниках, на горизонтальных поверхностях накапливаются пылевые клещи, лупа домашних животных, плесень, грибок, другой мусор.

Это также оказывает положительное влияние на качество и чистоту воздуха в доме. Врач Кирк Спербер советует открывать окна до начала уборки и не закрывать их во время всего процесса.

Если погода разрешает, оставь окно на проветривание еще на несколько часов после уборки комнаты.

Физическая активность — еще одно положительное влияние твоей уборки. Ведь согласись — оно заменяет полноценную кардиотренировку в спортивном зале!

И хоть уборка не всем нравится, но впечатления от нее можно улучшить, а в результате получить две выполненные задачи — и спорт, и чистота!

— Чтобы поддерживать уровень активности, включи музыку. Это поможет с мотивацией и будет поддерживать ритм, — предлагает доктор Ву. Кроме того, вовлечение всех членов семьи в процесс уборки может превратить его в командную работу, — добавляет Уильям Ву.

Уборка также может помочь справиться со стрессом.

— Беспорядок держит твою нервную систему в напряжении — визуально, психически и физически, — говорит семейная терапевт Шерил Гроскопф.

Это не просто беспорядок, это куча микронапоминаний обо всем, что ты еще не сделал (-а). Такая перегрузка негативно влияет на твое психоэмоциональное состояние, усиливает тревожность. Уборка же регулирует тело и разум.

К тому же уборка может помочь тебе поскорее заснуть и лучше спать. Это уже следствие наложения всего вышеперечисленного: проветривание комнаты и физическая активность дают здоровую сонливость и качественный сон.

Тем более есть еще один, менее заметный, однако очень важный аспект влияния уборки: полноценное расслабление.

— Когда наша среда хаотична, то ум часто остается перегруженным, даже когда мы стараемся отдохнуть, — говорит врач Кейша Сондерс-Вальдрон.

А чистое и организованное пространство сигнализирует нервной системе о безопасности и спокойствии, помогая снизить уровень кортизола и способствовать более спокойному сну.

В конце концов, уборка улучшает твое настроение! Ведь когда пространство освобождается от старого, то сразу появляется место для чего-то нового.

Кроме генеральных уборок важно не забывать и о ежедневной поддержке чистоты в доме. Раньше мы рассказывали тебе, как убирать по японскому методу.

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