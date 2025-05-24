Пылесос вместо лекарства? Как генеральная уборка улучшает твое здоровье

Фото Pexels Когда один сезон сменяет другой, практически всегда это влияет на наше настроение и пыл что-то делать. Чаще всего первое, что мы хотим делать — выбросить все ненужное и старое, сложить теплые вещи на самую высокую полку в шкафу и посмотреть свой весенне-летний гардероб. Однако такая “весенняя” уборка имеет положительный эффект не только для пространства, но и для твоего ментального здоровья! Детальнее об этом рассказало издание Real Simple. Мы пересказываем самое интересное в материале. Полезность уборки для человека Не секрет, что генеральная уборка помогает избавиться от пыли и грязи, которая в течение месяцев накапливается на высоких шкафах, гардеробных и коридоре, полках и подушках, мягких игрушках. Врач Уильям Ву подчеркивает, что уборка может уменьшить влияние аллергенов на дыхательные пути.Ведь через закрытые окна, которые мы не открываем во время холода, на мягких тканях и подоконниках, на горизонтальных поверхностях накапливаются пылевые клещи, лупа домашних животных, плесень, грибок, другой мусор. Это также оказывает положительное влияние на качество и чистоту воздуха в доме. Врач Кирк Спербер советует открывать окна до начала уборки и не закрывать их во время всего процесса. Если погода разрешает, оставь окно на проветривание еще на несколько часов после уборки комнаты. Рexels Физическая активность — еще одно положительное влияние твоей уборки. Ведь согласись — оно заменяет полноценную кардиотренировку в спортивном зале! И хоть уборка не всем нравится, но впечатления от нее можно улучшить, а в результате получить две выполненные задачи — и спорт, и чистота! — Чтобы поддерживать уровень активности, включи музыку. Это поможет с мотивацией и будет поддерживать ритм, — предлагает доктор Ву. Кроме того, вовлечение всех членов семьи в процесс уборки может превратить его в командную работу, — добавляет Уильям Ву. Читать по теме Как помыть жалюзи, не снимая с окна: простые и эффективные лайфхаки Как помыть жалюзи, не снимая с окна — читай в материале. Уборка также может помочь справиться со стрессом. — Беспорядок держит твою нервную систему в напряжении — визуально, психически и физически, — говорит семейная терапевт Шерил Гроскопф. Это не просто беспорядок, это куча микронапоминаний обо всем, что ты еще не сделал (-а). Такая перегрузка негативно влияет на твое психоэмоциональное состояние, усиливает тревожность. Уборка же регулирует тело и разум. К тому же уборка может помочь тебе поскорее заснуть и лучше спать. Это уже следствие наложения всего вышеперечисленного: проветривание комнаты и физическая активность дают здоровую сонливость и качественный сон. Тем более есть еще один, менее заметный, однако очень важный аспект влияния уборки: полноценное расслабление. Рexels — Когда наша среда хаотична, то ум часто остается перегруженным, даже когда мы стараемся отдохнуть, — говорит врач Кейша Сондерс-Вальдрон. А чистое и организованное пространство сигнализирует нервной системе о безопасности и спокойствии, помогая снизить уровень кортизола и способствовать более спокойному сну. В конце концов, уборка улучшает твое настроение! Ведь когда пространство освобождается от старого, то сразу появляется место для чего-то нового. Кроме генеральных уборок важно не забывать и о ежедневной поддержке чистоты в доме. Раньше мы рассказывали тебе, как убирать по японскому методу. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter