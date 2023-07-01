Как помыть жалюзи, не снимая с окна: простые и эффективные лайфхаки

Для многих мытье жалюзи — настоящая пытка. Эта процедура тяжелая, ведь вертикальные или горизонтальные, тканевые или алюминиевые — каждый вид жалюзи требует особенного отношения. Как помыть жалюзи, не снимая с окна — читай в материале.

Как и чем мыть жалюзи: общие советы

Чтобы перед праздниками не было тяжело, убирайся регулярно. Сложные загрязнения и старый слой жира удаляется гораздо проблематичней. Мыть жалюзи нужно, двигаясь сверху вниз. Тогда не будет образовываться разводов и потеков. Обработай ламели обычным антистатиком. Так они будут притягивать меньше пыли и грязи, и тебе не придется так часто их мыть. Особого внимания требуют изделия из дерева. Лучше не мыть их водой, а использовать специальное средство и мягкую тряпку. Профессиональная химчистка. Если ты не знаешь, как правильно это делать, легче доверить очистку жалюзи специалистам.

Как почистить жалюзи, не снимая с окна: средства

Перед уборкой хорошо подумай о том, какое чистящее вещество ты будешь использовать. Например, эффективно справляются со своей задачей такие:

раствор хозяйственного мыла (3 столовые ложки на 3 л.воды);

моющее средство для посуды (1 ст.л на 3 л. воды);

обычный гель для стирки (1 ст.л на 10 л. воды);

средство для мытья стекол.

Кроме этого, понадобятся и другие средства для уборки:

перчатки;

пульверизатор;

салфетки из микрофибры;

сухая мягкая тряпка;

губка для мытья посуды;

спрей-антистатик (чтобы побрызгать им после уборки).

Как помыть жалюзи вертикальные: основные секреты мытья

Ламели делают из разных материалов. Например, из ткани, алюминия, дерева или бамбука. Для каждого необходим свой подход. Поэтому их важно разделить.

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Жалюзи из дерева или бамбука мыть не рекомендуют. Ведь если намочить их водой, они от влаги будут деформироваться. Поэтому делай это с помощью сухой тряпки или пылесоса. После этого протри сухой салфеткой и пройдись антистатиком.

Как помыть жалюзи из ткани: важные моменты

Если ты не хочешь увидеть разводы, то лучше сними такие жалюзи и отнеси в химчистку. Также их можно постирать самостоятельно.

Для этого сверни ламели и положи в таз с подготовленным моющим раствором на 15 минут. Затем загрузи рулон в мешок для стирки или старую наволочку, и положи в машинку. Стирать жалюзи нужно при низкой температуре в деликатном режиме без отжима.

Как легко помыть жалюзи из пластика или металла: пошаговая инструкция

Чтобы качественно вымыть жалюзи, следуй простой инструкции:

Сними жалюзи с креплений, замочи их в мыльном растворе на час. После этого тщательно протри губкой и смой водой. То же самое проделай с карнизом. Чистую конструкцию не забудь протереть салфеткой, чтобы не осталось разводов.

Если ты никак не можешь снять их, то закрой, протри от пыли, несколько раз меняй положение ламелей, чтобы тщательно убрать всю грязь. Затем нанеси простой чистящий раствор из пульверизатора и подожди 20 минут, пока загрязнения отмокнут.

Вытри губкой, открой жалюзи и протри каждую ламель отдельно.

После этого начисто вымой конструкцию чистой водой, а после высыхания — обработай антистатиком.

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