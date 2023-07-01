Как помыть жалюзи, не снимая с окна: простые и эффективные лайфхаки

Для многих мытье жалюзи — настоящая пытка. Эта процедура тяжелая, ведь вертикальные или горизонтальные, тканевые или алюминиевые — каждый вид жалюзи требует особенного отношения. Как помыть жалюзи, не снимая с окна — читай в материале.
Перед уборкой хорошо подумай о том, какое чистящее вещество ты будешь использовать. Например, эффективно справляются со своей задачей такие:
Ламели делают из разных материалов. Например, из ткани, алюминия, дерева или бамбука. Для каждого необходим свой подход. Поэтому их важно разделить.
Жалюзи из дерева или бамбука мыть не рекомендуют. Ведь если намочить их водой, они от влаги будут деформироваться. Поэтому делай это с помощью сухой тряпки или пылесоса. После этого протри сухой салфеткой и пройдись антистатиком.
Если ты не хочешь увидеть разводы, то лучше сними такие жалюзи и отнеси в химчистку. Также их можно постирать самостоятельно.
Для этого сверни ламели и положи в таз с подготовленным моющим раствором на 15 минут. Затем загрузи рулон в мешок для стирки или старую наволочку, и положи в машинку. Стирать жалюзи нужно при низкой температуре в деликатном режиме без отжима.
Чтобы качественно вымыть жалюзи, следуй простой инструкции:
Если ты никак не можешь снять их, то закрой, протри от пыли, несколько раз меняй положение ламелей, чтобы тщательно убрать всю грязь. Затем нанеси простой чистящий раствор из пульверизатора и подожди 20 минут, пока загрязнения отмокнут.
Вытри губкой, открой жалюзи и протри каждую ламель отдельно.
Вытри губкой, открой жалюзи и протри каждую ламель отдельно.
После этого начисто вымой конструкцию чистой водой, а после высыхания — обработай антистатиком.
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