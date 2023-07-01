Як помити жалюзі, не знімаючи з вікна: прості та ефективні лайфхаки

Для багатьох миття жалюзі — справжнє катування. Ця процедура важка, адже вертикальні чи горизонтальні, тканинні чи алюмінієві — кожен вид жалюзі потребує особливого підходу. Як помити жалюзі, не знімаючи з вікна — читай у матеріалі.
Перед прибиранням добре подумай про те, який миючий засіб ти використовуватимеш. Наприклад, ефективно справляються зі своїм завданням такі:
Ламелі роблять із різних матеріалів. Наприклад, з тканини, алюмінію, дерева чи бамбука. Для кожного потрібен свій підхід. Тому їх важливо поділити.
Жалюзі з дерева чи бамбука мити не рекомендують. Адже якщо намочити їх водою, від вологи вони деформуватимуться. Тому роби це за допомогою сухої ганчірки чи пилосмоку. Після цього протри сухою серветкою і пройдися антистатиком.
Якщо ти не хочеш побачити розводи, то краще зніми такі жалюзі та віднеси до хімчистки. Також їх можна випрати самостійно.
Для цього згорни ламелі й поклади в таз із підготовленим мийним розчином на 15 хвилин.
Для цього згорни ламелі й поклади в таз із підготовленим мийним розчином на 15 хвилин.
Потім завантаж рулон в мішок для прання або стару наволочку і поклади в машинку. Прати жалюзі потрібно за низької температури у делікатному режимі без віджиму.
Щоб якісно вимити жалюзі, скористайся простою інструкцією:
Якщо ти ніяк не можеш зняти їх, то закрий, протри жалюзі від пилу, кілька разів змінюй положення ламелів, щоб ретельно прибрати весь бруд. Потім нанеси простий розчин, що чистить, з пульверизатора і зачекай 20 хвилин, поки забруднення відмокнуть. Витри губкою, відкрий жалюзі та протри кожну ламель окремо.
Після цього начисто вимий конструкцію чистою водою, а після висихання — оброби антистатиком.
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