Як помити жалюзі, не знімаючи з вікна: прості та ефективні лайфхаки

Для багатьох миття жалюзі — справжнє катування. Ця процедура важка, адже вертикальні чи горизонтальні, тканинні чи алюмінієві — кожен вид жалюзі потребує особливого підходу. Як помити жалюзі, не знімаючи з вікна — читай у матеріалі.

Як і чим мити жалюзі: загальні поради

Щоб перед святами не було важко, прибирай регулярно. Складні забруднення і старий шар жиру видаляється набагато складніше. Мити жалюзі потрібно, рухаючись зверху донизу. Тоді не утворюватимуться розводи. Оброби ламелі звичайним антистатиком. Так вони будуть притягувати менше пилу та бруду, і тобі не доведеться так часто їх мити. Особливої уваги вимагають вироби з дерева. Краще не мити їх водою, а використовувати спеціальний засіб та м’яку ганчірку. Професійна хімчистка. Якщо ти не знаєш, як правильно це робити, легше довірити очищення жалюзі фахівцям.

Як почистити жалюзі, не знімаючи з вікна: засоби

Перед прибиранням добре подумай про те, який миючий засіб ти використовуватимеш. Наприклад, ефективно справляються зі своїм завданням такі:

розчин господарського мила (3 столові ложки на 3 літри води);

мийний засіб для посуду (1 столова ложка на 3 літри води);

звичайний гель для прання (1 столова ложка на 10 літрів води);

засіб для миття скла.

Крім цього, знадобляться й інші засоби для прибирання:

рукавички;

пульверизатор;

серветки з мікрофібри;

суха м’яка ганчірка;

губка для миття посуду;

спрей-антистатик (скористайся ним після прибирання).

Як помити вертикальні жалюзі: основні секрети миття з дерев’яних пристосувань

Ламелі роблять із різних матеріалів. Наприклад, з тканини, алюмінію, дерева чи бамбука. Для кожного потрібен свій підхід. Тому їх важливо поділити.

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Жалюзі з дерева чи бамбука мити не рекомендують. Адже якщо намочити їх водою, від вологи вони деформуватимуться. Тому роби це за допомогою сухої ганчірки чи пилосмоку. Після цього протри сухою серветкою і пройдися антистатиком.

Як помити жалюзі з тканини: важливі моменти

Якщо ти не хочеш побачити розводи, то краще зніми такі жалюзі та віднеси до хімчистки. Також їх можна випрати самостійно.

Для цього згорни ламелі й поклади в таз із підготовленим мийним розчином на 15 хвилин.

Потім завантаж рулон в мішок для прання або стару наволочку і поклади в машинку. Прати жалюзі потрібно за низької температури у делікатному режимі без віджиму.

Як помити легко жалюзі з пластику або металу: покрокова інструкція

Щоб якісно вимити жалюзі, скористайся простою інструкцією:

Зніми жалюзі з кріплень, замочи їх у мильному розчині на годину. Після цього ретельно протри губкою і змий водою. Те саме зроби з карнизом. Чисту конструкцію не забудь протерти серветкою, щоб не залишилося розводів.

Якщо ти ніяк не можеш зняти їх, то закрий, протри жалюзі від пилу, кілька разів змінюй положення ламелів, щоб ретельно прибрати весь бруд. Потім нанеси простий розчин, що чистить, з пульверизатора і зачекай 20 хвилин, поки забруднення відмокнуть. Витри губкою, відкрий жалюзі та протри кожну ламель окремо.

Після цього начисто вимий конструкцію чистою водою, а після висихання — оброби антистатиком.

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