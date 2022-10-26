Знаешь ли ты историю Украины и Конституцию настолько хорошо, чтобы получить гражданство? Пройди тест

Украина привлекает к себе много иностранных студентов. Иностранцы охотно открывают здесь бизнес или переезжают жить. Это неудивительно, наша страна объединяет и горы на западе, и море на юге. А центральная часть богата своей архитектурой и незабываемыми традициями.

Поэтому люди из-за границы не могут устоять перед Украиной. Но, чтобы получить украинское гражданство, нужно изучить нашу историю и законы. Более того, сдать тест!

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в закон “О гражданстве Украины”. Поэтому, согласно им лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамен на знание украинского языка, истории Украины и Конституции. Данный законопроект поддержали 309 народных депутатов.

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Вопросы для такого экзамена еще не придумали. Возможно, их будут со временем менять. Это будет известно позже. Мы немного пофантазировали и решили проверить, как хорошо ты знаешь Конституцию Украины и ее историю. Пройди небольшой тест.

Ранее мы рассказывали, как получить гражданство Украины.

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