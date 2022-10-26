Игры

Знаешь ли ты историю Украины и Конституцию настолько хорошо, чтобы получить гражданство? Пройди тест

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 октября 2022, 20:00
Факти із Конституції та історії України — тест
Фото: Pexels

Больше новостей
Зігрій
Свяжи носки для военных: что такое украинский проект Зігрій
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Вернулись к сталинскому и нацистскому режимам — Польша признала Россию страной-террористом
Як зберегти дружбу на відстані під час війни — поради психолога
Ссорами здесь не поможешь — как сохранить дружбу на расстоянии во время войны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Зігрій
Свяжи носки для военных: что такое украинский проект Зігрій
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо
Вернулись к сталинскому и нацистскому режимам — Польша признала Россию страной-террористом
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Відбудова України
Восстанавливать Украину нужно уже сейчас — что нужно изменить в градостроительстве и какую роль в этом играют женщины

Видео
Польща визнала владу РФ терористичним режимом - що про це відомо

Вернулись к сталинскому и нацистскому режимам — Польша признала Россию страной-террористом
0:02:54
Яке спорядження Росія дає новим мобілізованим
Гнилые плащ-палатки, шапка-ушанка и автоматы со ржавчиной — как Россия обеспечивает снаряжением новых мобилизованных
Результати зустрічі Штайнмаєра та Зеленського: чого очікувати
Вы можете положиться на Германию! Главные результаты встречи Зеленского со Штайнмайером
0:03:03
обстріл Дніпра
Трагедия в Днепре. Российская ракета убила двоих людей, беременная женщина сгорела заживо
0:02:43
Тузлівські лимани
Птицы убегают от взрывов, а дельфины умирают от голода. От действий РФ массово гибнут животные
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:56
Запоріжжя
Самое страшное — если российский сапог будет шагать по нашей земле! Запорожье верит в победу Украины
0:04:35
Купянск расстрел колонны
“Там мясо было, а вот на этом мясе — дети”: новые детали расстрела эвакуационной колонны в Купянске
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло и уютно! Ресторатор переоборудовала запущенную школу в шелтер для переселенцев
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, пытали, угрожали автоматом — как россияне издевались над жителями Михайловки Херсонской области
Больше видео
Як підготуватися до зими 2023: опитування
Читать дальше
Позаботился(-лась) о еде и тепле? Проверим, насколько мы готовы к зиме

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь