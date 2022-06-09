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Доброго вечора, ми з України: началось голосование за новую почтовую марку

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 июня 2022, 18:30
Голосування за нову поштову марку
Фото: Unsplash, Facebook

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