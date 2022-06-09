Доброго вечора, ми з України: началось голосование за новую почтовую марку

Укрпочта выпустит новую почтовую марку Доброго вечора, ми з України! По доброй традиции, главная почта страны не решает этот вопрос самостоятельно, а предлагает украинцам выбрать марку.

В Укрпочте сообщили, что получили более 1500 работ и выбрали пять тех, которые лучше отвечают филателистическим требованиям и иллюстрируют тему марки.

Именно один из этих пяти эскизов скоро будет украшать наши конверты. Новая почтовая марка выйдет уже в июле.

Проголосовать за марку Доброго вечора, ми з України! можно в приложении Дія, а также на странице Укрпочты в Facebook и Instagram.

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Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что временные рамки голосования ограничены — с 9 по 15 июня. О результатах голосования сообщат 15 июня.

— Хочу напомнить, что это первая народная почтовая марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы, — отметил Смелянский.

Поэтому Вікна тоже хотят узнать, какую марку ты выберешь.











Во время войны почта начала работать в несколько раз интенсивнее, ведь нужно доставлять гуманитарную помощь. Ранее мы рассказывали о том, как работают почтальоны и курьеры во время войны. Иногда им приходится работать под взрывами.

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