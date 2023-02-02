Прочь русификацию! На каком языке общаются киевляне: результаты опроса в Киев Цифровой

Война стала катализатором важных перемен в украинском обществе. Язык стал основным камнем, через который спотыкались, бились носом граждане Украины. От “какая разница” до “идентификация украинца” — вот каким был путь многих из нас.

Киев Цифровой недавно провел опрос среди пользователей-киевлян, чтобы узнать, на каком языке они общаются в повседневной жизни. И результаты действительно удивляют.

Недавно Киево-Могилянская академия приняла решение о запрете общения на русском языке в стенах университета. Такой шаг — вполне логичный в борьбе за украинизацию общества. И все же нашлись и те, кто не поддержал это положение.

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Киевляне отвечали на 11 вопросов, касающихся языка общения в профессиональной среде и дома, языковых курсов и перехода на украинский во время войны.

Родным языком 86% киевлян считают украинский, а 12% — русский.

Из них 47% опрошенных на украинском общаются дома, 14% — общаются на русском, а на украинском и русском языках — 37%. В свободной среде с друзьями 44% киевлян общаются на украинском или украинском и русском.

Только 11% опрошенных людей общаются с друзьями на русском языке.

А вот в профессиональной среде на русском общаются только 6% опрошенных. Зато более половины — 60% — говорят на украинском. 30% общаются на обоих языках. Еще лучше ситуация с учебным процессом: 81% опрошенных киевлян общаются на украинском во время учебы, и только 3% продолжают говорить на русском.

Языковые курсы украинского языка

На вопрос, как опрошенные оценивают свой уровень украинского, большинство киевлян — 48% — ответили, что уровень их хорош, однако иногда они совершают незначительные ошибки.

43% опрошенных считают, что уровень их украинского отличный, 9% оценили свой уровень как удовлетворительный, но со многими ошибками. Только 1% людей проголосовали за вариант ответа “не могу общаться на украинском”.

46% украинцев общались на украинском еще до войны. И это опровергает российский нарратив, что в столице Украины нет украиноязычных.

33% опрошенных признались, что перешли на украинский уже после 24 февраля, а 13% до сих пор говорят на русском.

По мнению опрошенных, наибольшим препятствием для перехода на украинский язык является привычка: за вариант ответа проголосовало 47%. 24% и 21% сказали, что препятствуют недостаточная популяризация украинской культуры и личные страхи соответственно.

2% опрошенных также жалуются на недостаточное количество образовательных программ. Правда, такое же количество голосов опрошенные отдали этим же образовательным программам и разговорным клубам как вспомогательному этапу перехода на украинский.

4% полагают, что на государственный язык помогают перейти языковые законы. 11% — кино, музыка и культурные мероприятия. И 79% опрошенных считают, что больше всего перейти на украинский поощряет и помогает украиноязычное окружение.

А вот языковые курсы посещали всего 9% из всех опрошенных. Хотя 33% предпочли разговорные курсы в изучении языка, а также встречи с языковыми экспертами: 33% и 15% соответственно.

28% считает, что на украинский легко перейти после изучения онлайн-курсов родного языка.

Если ты стесняешься посещать такие мероприятия в офлайн-режиме — не беда! Ведь проблемой являются не ошибки, которые делают люди, переходя с русского на украинский: проблемой является страх сделать первый шаг. Ранее мы собрали список языковых клубов, которые помогут тебе заговорить на соловьином без стресса и стыда.

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