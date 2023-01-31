Украина

Усиление роли нашего языка или дискриминация? Омбудсмен о запрете общения на русском в Киево-Могилянские академии

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 января 2023, 18:00
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