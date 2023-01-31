Усиление роли нашего языка или дискриминация? Омбудсмен о запрете общения на русском в Киево-Могилянские академии

27 января на академической конференции Национального университета Киево-Могилянская академия утвердили новые правила внутреннего распорядка. Они предусматривают запрет использовать русский язык в университете. Об этом написал в Facebook глава наблюдательного совета НаУКМА Геннадий Зубко.

Обсуждения в сети об этом решении не утихают уже несколько дней. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал Яне Брензей, что решение запретить общаться на русском языке в Киево-Могилянской академии считает законным. Также обосновал это мнение.

Закон о языке

Документ, регулирующий применение государственного языка, — Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного от 2019 года.

Произошедшее в Киево-Могилянской академии называется Обновленные правила внутреннего распорядка университета. Там сказано, что все работники обязаны использовать государственный язык. При необходимости — иностранный, если это будет предусматривать содержание образовательной программы, — рассказывает Креминь.

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Он добавил: вместе с тем с целью утверждения украинского языка как государственного и вытеснения остатков других языков был введен пункт 3.5.

Он предполагает запрет не русского языка, а общение на русском как языке страны-агрессора.

Он подчеркнул, что Киево-Могилянская академия приняла это решение общим собранием со 100% голосованием всех представителей университета.

Запрет русского языка — дискриминация?

Некоторые критики такого решения называют это дискриминацией. Но языковой омбудсмен отмечает, что университет должен самостоятельно объяснить решение и понимать риски, которые могут возникнуть. Он отметил, что Киево-Могилянская академия — один из авторитетных украинских университетов в мире, он восстанавливает свои права и усиливает роль украинского языка.

Университет принимал участие в развитии украинской государственности, его выпускники работают в органах власти, защищают страну на фронте, а также активно участвовали в событиях на Майдане.

— От студенческой молодежи сегодня многое зависит. Она будет активно участвовать в восстановлении Украины, а сейчас некоторые с оружием в руках защищают нашу государственность.

Язык — это наша граница, линия обороны.

Если университет так решил, пусть так и будет. Все остальные риски будем рассматривать в отдельном порядке, — сказал Креминь.

Он считает, что пришло время увеличить статус и присутствие украинского языка в университетах Украины. Ведь многие преподаватели проводили пары на русском языке, пользовались русской литературой и т.д.

Сейчас многие украинцы перешли на наш язык. Однако в речи присутствуют русизмы. Ранее мы рассказывали о частых ошибках в речи.

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Фото: Mykola Vasylechko