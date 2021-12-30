Сколько украинцев употребляют алкоголь на праздники

Летом этого года общественная организация Украинский институт будущего вместе с New Image Marketing Group провели социологическое исследование и выяснили, сколько наших соотечественников употребляют алкоголь.

Согласно исследованию, 35% украинцев утверждают, что никогда не пьют спиртные напитки. 22% уверяют, что выпивают не больше нескольких раз в год, и столько же ответили, что “грешат” не чаще нескольких раз в месяц.

А вот ярых любителей алкоголя, употребляющих его более нескольких раз в неделю, оказалось 9% респондентов.

Вікна решили самостоятельно проверить, какая ситуация в Украине перед новогодними праздниками.

А если ты все же планируешь купить игристое к праздничному застолью, держи лайфхаки, как отличить настоящее спиртное от подделки.