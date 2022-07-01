Как чувствуют себя украинцы после 4 месяцев войны? Результаты свежего социологического опроса

Во время войны психологическое состояние украинцев колеблется от уверенности в себе и своей стране до депрессивных мыслей и апатии. Поэтому важно регулярно исследовать ментальное здоровье наших граждан.

Социологическая группа Рейтинг провела уже 14 общенациональных опросов в рамках проекта Украина в условиях войны. Последний прошел 18-19 июня 2022 года. Узнай, к каким выводам пришли эксперты.

Социально-экономическое положение граждан

Согласно исследованию, в Украине растет количество внутренне перемещенных лиц из восточных и южных регионов, а из центральных — снижается.

При этом, 87% опрошенных выражают намерение вернуться домой:

15% — в ближайшее время.

24% — хотят вернуться, но еще подождут.

48% — вернутся, но после окончания войны.

8% — уже не вернутся домой.

Однако по сравнению с апрелем, растет количество тех, кто вернется после войны или вообще не вернется.

Что касается трудоустройства, то продолжается постепенное возвращение граждан к местам работы. Но треть опрашиваемых до сих пор не работает. Худшая ситуация у жителей востока, лучшая — среди жителей центра и запада Украины.

Уровень жизнестойкости

Украинцы по-прежнему демонстрируют хороший уровень жизнестойкости (3.8 из 5 баллов), в который входит психологическая устойчивость и поддержка физического здоровья.

Несмотря на некоторое снижение уровня по сравнению с прошлым исследованием, это довольно хороший результат.

Но наибольшими проблемами украинцев являются усталость и недостаток полноценного сна. Это естественные реакции организма на стресс.

В целом жизнестойкость также зависит от:

Пола (мужчины имеют более высокий уровень). Возраста (пожилые люди имеют более низкий уровень). Трудоустройства (занятые люди чувствуют себя лучше, чем те, кто не работает).

Интересно также и то, что люди, у которых есть родственники на фронте, показывают более высокий уровень жизнестойкости. Это можно объяснить чувством ответственности за близких, находящихся в потенциальной опасности.

По результатам исследования можно утверждать, что у украинцев все еще хватает физических и моральных сил жить во время войны, работать, помогать и бороться с врагом.

Психологическое истощение

Пик эмоционального напряжения у украинцев наблюдался в начале апреля. Но по состоянию на июнь психологическое состояние постепенно возвращается к показателям мирного времени.

Это связано с эмоциональной адаптацией к войне и относительно стабилизировавшимися обстоятельствами для большинства граждан.

Наиболее истощенными чувствуют себя:

женщины;

жители востока страны;

те, кто не работает или на пенсии;

те, кто сменил свое место жительства;

те, кто подвержен самоограничениям во время войны.

Жизнь во время войны

Война уничтожила все оттенки жизни и оставила только черно-белые. Люди, которые находятся в относительной безопасности, часто сталкиваются с виной уцелевшего, посттравматическим синдромом и другими состояниями, которые становятся причиной изменения привычного поведения.

Украинцы обвиняют себя в возможности жить “мирной” жизнью и ограничивают себя в удовольствиях.

Так, 59% респондентов считают необходимым существенно ограничивать себя в развлечениях и покупках, и только 36% пытаются полноценно жить.

Наименее приемлемыми считаются досуг на природе, походы в рестораны и кафе, а также приобретение дорогостоящих продуктов и одежды.

Но большинство украинцев считают, что ходить в спортзал, посещать салоны красоты и праздновать собственный день рождения — это вполне нормальное поведение во время войны.

Прочитать подробный отчет социологического исследования можно по ссылке.

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже более четырех месяцев. Из-за этого украинцы могут чувствовать моральное и физическое истощение. Психолог Екатерина Дорум рассказала, какой бывает усталость от войны и как ее побороть.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!