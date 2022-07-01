Опросы

Как чувствуют себя украинцы после 4 месяцев войны? Результаты свежего социологического опроса

Елена Яковлева, редактор сайта 01 июля 2022, 09:00
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Фото: Unsplash

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