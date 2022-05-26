И снова тупик самоистязания — что такое вина уцелевшего и как помочь себе в этом состоянии

Многие из украинцев за последние месяцы чувствуют вину. Второе ее “имя” во время войны и при других травматических событиях — вина уцелевшего. Кажется, за последнее время каждый в той или иной степени ощущал нечто подобное.
И это не зависит от того, где человек находится сейчас — в безопасности или на передовой. Почему и откуда вообще возникает чувство вины? Рассказала психотерапевт, кризисная консультантка и автор Telegram-канала Психолог на зв’язку Анна Могильник.
Чувство вины — это превышенное восприятие личных границ и возможностей: своих ресурсов, вины, ответственности.
Например, у человека есть ситуация (в этом случае — активные военные действия) и есть ожидания от себя (как он должен справиться с этим). Есть некая совокупность поведенческо-когнитивно-эмоциональных реакций, на которые человек рассчитывает, чтобы противодействовать ситуации.
В мирной жизни и менее острых ситуациях это может срабатывать. Но когда ситуация не поддается контролю — нет. Война — это хаос, который невозможно контролировать.
В мирной жизни и менее острых ситуациях это может срабатывать. Но когда ситуация не поддается контролю — нет. Война — это хаос, который невозможно контролировать.
Зачастую реальные возможности не совпадают с тем, на что человек может рассчитывать. Он не получает тот результат, на который надеялся и это рождает разочарование, грусть.
Человек терпит потери: прошлой жизни, ожиданий от нее и от себя, своих мечт, в худшем случае — близких. От этого растет внутреннее напряжение, порождающее чувство вины.
Нашей психике выдерживать чувство вины гораздо легче, чем проживать потерю. Потому что грусть — это большая работа, требующая значительных ресурсов и времени. Поэтому довольно часто чувство вины появляется там, где боль потери становится очень болезненной.
Психика начинает искать компенсаторные механизмы — “что я должен был сделать, чтобы исправить это?”. И если в своем воображении человек мог бы что-нибудь сделать в той ситуации, то он предполагает, что может это сделать в будущем.
Так человек возвращает себе иллюзию контроля и способность влиять. Но это происходит из-за вины.
Так человек возвращает себе иллюзию контроля и способность влиять. Но это происходит из-за вины.
И в этот момент стоит задать себе вопросы:
Ответом на последний вопрос может быть как “да, я сделал”, так и “нет, это было вне моих возможностей”.
Следует заметить, что вина может быть двух типов:
Социальная (истинная) вина — это когда мы действительно совершили что-то, что привело к каким-то повреждениям/нарушениям/разрушениям. И это хорошо, когда мы признаем это и можем предложить компенсацию тому, кому был причинен вред.
И здесь можно либо поразмыслить над тем, как компенсировать потери, понесенные твоими поступками, либо если исправить уже ничего нельзя — отнестись с пониманием к себе в той конкретной ситуации.
С верой в то, что каждый делает максимум возможного из того, что может в определенном контексте. Конечно, мы можем нести потери из-за своих выборов. Это жизнь. Ее невозможно прожить ни разу не сделав того, о чем мы сожалеем. Это неизбежно.
Токсичной вина является тогда, когда она не совпадает с реальностью и возможностями. Это когда человек в той или иной ситуации не мог ничего сделать из-за нехватки ресурсов и возможностей, но все равно осуждает себя из-за этого.
Здесь человек попадает в “тупик” самоистязания. Он ведь хочет что-то изменить, но не может и страдает из-за этого.
Здесь следует обратить внимание на то, насколько твое чувство вины относится к реальности:
Нарисуй три круга друг внутри друга. Внутри самого большого выпиши то, на что ты влиять вообще не можешь.
В среднем круге — то, на что у тебя есть лишь определенная часть влияния. К примеру, ты идешь к стоматологу. Твоя ответственность — прийти к нему, когда у тебя что-то болит, а вот качественное лечение — это уже ответственность самого врача.
А в центральном круге напиши то, на что ты влияешь на 100%. Желательно тут написать не менее семи пунктов.
Помни, у каждого есть свой фронт. Поэтому просто делай то, что можешь с имеющимися ресурсами.
Справиться со своими эмоциями помогут специалисты. Первая леди Украины Елена Зеленская запускает Национальную программу психического здоровья. Читай об этом подробнее.