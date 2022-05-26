И снова тупик самоистязания — что такое вина уцелевшего и как помочь себе в этом состоянии

Многие из украинцев за последние месяцы чувствуют вину. Второе ее “имя” во время войны и при других травматических событиях — вина уцелевшего. Кажется, за последнее время каждый в той или иной степени ощущал нечто подобное.

И это не зависит от того, где человек находится сейчас — в безопасности или на передовой. Почему и откуда вообще возникает чувство вины? Рассказала психотерапевт, кризисная консультантка и автор Telegram-канала Психолог на зв’язку Анна Могильник.

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Что такое вина уцелевшего

Чувство вины — это превышенное восприятие личных границ и возможностей: своих ресурсов, вины, ответственности.

Например, у человека есть ситуация (в этом случае — активные военные действия) и есть ожидания от себя (как он должен справиться с этим). Есть некая совокупность поведенческо-когнитивно-эмоциональных реакций, на которые человек рассчитывает, чтобы противодействовать ситуации.

В мирной жизни и менее острых ситуациях это может срабатывать. Но когда ситуация не поддается контролю — нет. Война — это хаос, который невозможно контролировать.

Зачастую реальные возможности не совпадают с тем, на что человек может рассчитывать. Он не получает тот результат, на который надеялся и это рождает разочарование, грусть.

Человек терпит потери: прошлой жизни, ожиданий от нее и от себя, своих мечт, в худшем случае — близких. От этого растет внутреннее напряжение, порождающее чувство вины.

“А вот если бы я…”

Нашей психике выдерживать чувство вины гораздо легче, чем проживать потерю. Потому что грусть — это большая работа, требующая значительных ресурсов и времени. Поэтому довольно часто чувство вины появляется там, где боль потери становится очень болезненной.

Психика начинает искать компенсаторные механизмы — “что я должен был сделать, чтобы исправить это?”. И если в своем воображении человек мог бы что-нибудь сделать в той ситуации, то он предполагает, что может это сделать в будущем.

Так человек возвращает себе иллюзию контроля и способность влиять. Но это происходит из-за вины.

И в этот момент стоит задать себе вопросы:

А как я могу вернуть себе контроль не из-за вины?

Что мне делать теперь с собственными ресурсами, оставаясь в пределах своей ответственности, чтобы противодействовать ситуации?

Действительно ли было что-то, что я сделал или нет, что привело к этой ситуации?

Ответом на последний вопрос может быть как “да, я сделал”, так и “нет, это было вне моих возможностей”.

Типы чувства вины

Следует заметить, что вина может быть двух типов:

Социальная. Токсическая.

Социальная (истинная) вина — это когда мы действительно совершили что-то, что привело к каким-то повреждениям/нарушениям/разрушениям. И это хорошо, когда мы признаем это и можем предложить компенсацию тому, кому был причинен вред.

И здесь можно либо поразмыслить над тем, как компенсировать потери, понесенные твоими поступками, либо если исправить уже ничего нельзя — отнестись с пониманием к себе в той конкретной ситуации.

С верой в то, что каждый делает максимум возможного из того, что может в определенном контексте. Конечно, мы можем нести потери из-за своих выборов. Это жизнь. Ее невозможно прожить ни разу не сделав того, о чем мы сожалеем. Это неизбежно.

Токсичной вина является тогда, когда она не совпадает с реальностью и возможностями. Это когда человек в той или иной ситуации не мог ничего сделать из-за нехватки ресурсов и возможностей, но все равно осуждает себя из-за этого.

Здесь человек попадает в “тупик” самоистязания. Он ведь хочет что-то изменить, но не может и страдает из-за этого.

Здесь следует обратить внимание на то, насколько твое чувство вины относится к реальности:

Перед кем ты чувствуешь вину?

Насколько ты ответствен за причастных людей? Где кончается ответственность остальных и начинается твоя?

Упражнение круги влияния

Нарисуй три круга друг внутри друга. Внутри самого большого выпиши то, на что ты влиять вообще не можешь.

В среднем круге — то, на что у тебя есть лишь определенная часть влияния. К примеру, ты идешь к стоматологу. Твоя ответственность — прийти к нему, когда у тебя что-то болит, а вот качественное лечение — это уже ответственность самого врача.

А в центральном круге напиши то, на что ты влияешь на 100%. Желательно тут написать не менее семи пунктов.

Можешь ли ты вообще нести ответственность за других людей (если они совершеннолетние)? Например, начался ливень. Можешь ли ты влиять на то, как долго он будет идти? Вряд ли. Ты можешь что-то изменить в своей жизни (взять зонтик, надеть резиновые сапожки и т.п.), чтобы тебе было комфортно. Так и с выбором другого человека.

Что ты можешь сделать в том контексте, где ты есть? Не в идеальной картине мира, а в реальной.

Тогда какой на самом деле уровень вины и твоего участия?

Помни, у каждого есть свой фронт. Поэтому просто делай то, что можешь с имеющимися ресурсами.

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