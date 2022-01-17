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Все газеты и журналы отныне должны печататься на украинском языке — что ты об этом думаешь?

Богдана Макалюк, редактор сайта 17 января 2022, 20:00
Нові мовні норми для друкованих ЗМІ
Фото: Pexels

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