Все газеты и журналы отныне должны печататься на украинском языке — что ты об этом думаешь?

Украинский язык является нашим государственным, но почему-то на протяжении всех лет нашей независимости многие СМИ использовали только русский язык и продолжают это делать.

Теперь за это будут штрафовать.

С 16 января этого года вступили в силу новые нормы языкового закона, которые касаются печатных СМИ.

Теперь общенациональные издания должны печататься на государственном языке. А у региональных есть еще 30 месяцев переходного периода.

Условия для печати на русском

По закону, русскоязычные печатные СМИ теперь смогут распространяться на территории страны, если одновременно будут издавать тираж этого издания на государственном языке.

При этом украинская и российская версия должны издаваться в один день под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати.

Эти нормы не распространяются на печатные СМИ, издаваемые на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Евросоюза.

Штрафы

Если печатное СМИ нарушит нормы впервые, предусматривается штраф от 400 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если такое нарушение зафиксируют второй раз в течение года, штраф будет в размере до 700 необлагаемых минимумов.

Мы хотим узнать твое мнение на этот счет и на каком языке ты читаешь СМИ.

В новом году к нам пришло много изменений. Чтобы ничего не пропустить, читай о нововведениях в Украине с 1 января. Узнай новые законы и требования к украинцам.