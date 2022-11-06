Актуальная карта боевых действий в Украине 6 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На крайней точке карты боевых действий — на востоке всемирно признанных границ Украины зовет нас свобода. В том же месте и ждет врага поражение.
Сменится еще одно время года, пока в ночном небе снова не останется ни одной ракеты, и, как когда-то, его заполнят только яркие звезды. Они и озарят путь для будущих поколений украинцев.
Но это только в планах, а сейчас — каждая минута требует вести ожесточенную борьбу за свою независимость. Поэтому пристально следим за информацией в мире, интерактивными картами и сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессора:
Российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донецком направлении, но, вероятнее всего, им все равно не удастся добиться значительных операционных успехов.
Российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донецком направлении, но, вероятнее всего, им все равно не удастся добиться значительных операционных успехов.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области.
В результате действий Сил обороны Украины в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Мерлин. По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены два вертолета Ка-52 Аллигатор.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.
Лишь после освобождения от оккупантов украинских земель открываются истории как мирных жителей, так и военных, которые деокупировали населенные пункты. Читай, как ветеран канадской армии защищал Киев в марте.
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