Актуальная карта боевых действий в Украине 6 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На крайней точке карты боевых действий — на востоке всемирно признанных границ Украины зовет нас свобода. В том же месте и ждет врага поражение.

Сменится еще одно время года, пока в ночном небе снова не останется ни одной ракеты, и, как когда-то, его заполнят только яркие звезды. Они и озарят путь для будущих поколений украинцев.

Но это только в планах, а сейчас — каждая минута требует вести ожесточенную борьбу за свою независимость. Поэтому пристально следим за информацией в мире, интерактивными картами и сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-агрессора:

Российские военные, вероятно, пытаются использовать мобилизованный персонал, чтобы возобновить наступление на Донецком направлении, но, вероятнее всего, им все равно не удастся добиться значительных операционных успехов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Красное, Огурцово и Старица Харьковской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка и Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское и Площанка в Луганской области и Торское и Ямполовка Донецкой области;

направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области, в Луганской области и Донецкой области; на Бахмутском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Угледар, Времевка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализничное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области.

В результате действий Сил обороны Украины в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА Мерлин. По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены два вертолета Ка-52 Аллигатор.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.

Лишь после освобождения от оккупантов украинских земель открываются истории как мирных жителей, так и военных, которые деокупировали населенные пункты. Читай, как ветеран канадской армии защищал Киев в марте.

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