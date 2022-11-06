Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні 6 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Листопада 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Більше відео
0:04:15
Перехоплені розмови росіян
Народу вже не вистачає: перехоплені розмови окупантів про ситуацію на фронті
0:02:36
Ситуація у Бахмуті
Окупанти викрадають мешканців та обстрілюють мирні квартали: як виживає Бахмут
0:04:33
Обстріл Нікополя
Дивом не пішли у звичне сховище і вижили! Нікополь під постійним вогнем окупантів
0:01:06
ДПСУ
Сльози, усмішки й обійми! Українські прикордонники нарешті на рідній землі після полону — перші кадри
Дивитись більше

Останні відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 6 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:15
Перехоплені розмови росіян
Народу вже не вистачає: перехоплені розмови окупантів про ситуацію на фронті
0:02:36
Ситуація у Бахмуті
Окупанти викрадають мешканців та обстрілюють мирні квартали: як виживає Бахмут
0:04:33
Обстріл Нікополя
Дивом не пішли у звичне сховище і вижили! Нікополь під постійним вогнем окупантів
0:01:06
ДПСУ
Сльози, усмішки й обійми! Українські прикордонники нарешті на рідній землі після полону — перші кадри
0:04:08
історія жінки з Сєвєродонецька
Хочу іншим допомагати, як вони мені: історія жінки з Сєвєродонецька, яка заново навчилася ходити
0:04:05
Генератор
Незамінна річ! Як генератори підтримують життєдіяльність міст
0:03:12
що у світі говорять про війну в Україні
Наймасштабніша поразка Росії попереду! Що у світі говорять про війну в Україні
Карта бойових дій в Україні 05.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:19
Ситуація у Куп'янську
Заміновані тіла окупантів досі лежать в амбулаторії: ситуація навколо Куп’янська критична
Більше відео
Перехоплені розмови росіян
Читати далі
Народу вже не вистачає: перехоплені розмови окупантів про ситуацію на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь