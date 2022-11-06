Актуальна карта бойових дій в Україні 6 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Десь на крайній точці карти бойових дій — на сході всесвітньо визнаних кордонів України кличе нас свобода. У тому ж місці й чекає на ворога поразка.

Зміниться ще одна пора року, поки у нічному небі знову не лишиться жодної ракети, і, як у давні часи, його заповнять тільки яскраві зорі. Вони й осяють шлях для майбутніх поколінь.

Та це лише у планах, а поки — кожна хвилина вимагає вести запеклу боротьбу за свою незалежність. Тому пильно слідкуємо за інформацією у світі, інтерактивними мапами та повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-агресора:

Російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ на Донецькому напрямку, але, найімовірніше, їм все одно не вдасться досягти значних операційних успіхів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав чотири ракетних та п’ять авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 20 населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бударки, Глибоке, Золочів, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Кислівка і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське і Площанка на Луганщині та Торське і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Гуляйпільське, Дорожнянка, Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Успенівка та Щербаки Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них — Білогірка, Давидів Брід і Правдине Херсонської області та Зоря, Мирне і Широке на Миколаївщині.

У результаті дій Сил оборони України в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА Мерлін. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено два гелікоптери Ка-52 Алігатор.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Лише після звільнення від окупантів українських земель відкриваються історії, як мирних жителів, так і військових, які деокуповували населені пункти. Читай, як ветеран канадської армії боронив Київ у березні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!