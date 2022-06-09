Украина

Этих крыс надо наказывать! Венедиктова о первых приговорах для коллаборационистов и госпредателей

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 09 июня 2022, 14:00

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