Этих крыс надо наказывать! Венедиктова о первых приговорах для коллаборационистов и госпредателей

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, как будут наказывать российских преступников, а также государственных изменников и коллаборационистов.

На сегодняшний день уже зарегистрировано более тысячи заявлений о госизмене, и в этом направлении ведется постоянная работа.

Первые приговоры за коллаборационизм и госизмену уже вынесены.

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Ирина Венедиктова заявила, что “этих крыс надо наказывать строже всего, ведь от этих изменников зависит жизнь людей”.

В отношении военных преступлений было открыто 16 тысяч дел, уже есть три приговора и восемь дел, направленных в суд.

Эта цифра постепенно растет, но Украина соблюдает правила Женевской конвенции, поэтому результат измеряется в единицах.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как СБУ передала в суд первое дело об изнасиловании во время войны.