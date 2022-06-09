Цих щурів треба карати! Венедіктова про перші вироки для колабораціоністів та держзрадників

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, як каратимуть російських злочинців, а також державних зрадників та колабораціоністів.

На сьогодні вже зареєстровано понад тисячу заяв про держзраду, і в цьому напрямі ведеться постійна робота.

Перші вироки за колабораціонізм та держзраду вже винесено.

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Ірина Венідіктова заявила, що “цих щурів треба карати найсуворіше, адже від цих зрадників залежить життя людей”.

Стосовно воєнних злочинів, було відкрито 16 тисяч проваджень, вже є три вироки та вісім справ, направлених до суду.

Ця цифра поступово зростає, але Україна дотримується правил Женевської конвенції, тому результат вимірюється в одиницях.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як СБУ передала до суду першу справу про зґвалтування під час війни.