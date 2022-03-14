Город в огне: какая ситуация в Мариуполе по состоянию на 14 марта

2187 жертв – все мирные жители Мариуполя. На 19-й день войны полумиллионный город до сих пор остается в руках оккупантов.

В городе гуманитарная катастрофа и возможности эвакуироваться пока нет. Враг не дает “зеленые коридоры” и не пропускает фуры с помощью. Тем временем люди выживают без воды, электричества, газа и тепла.

С начала войны российские террористы нанесли по Мариуполю более 100 авиаударов. Местный госпиталь переполнен.

Западная часть города — в огне. И даже в таких условиях украинские защитники не оставляют попыток отбить город.

О ситуации в Мариуполе и о том, как бойцы Азова борются за независимость города — смотрите в сюжете.

Напомним, накануне российские военные применили запрещенные международными конвенциями фосфорные бомбы на территории Луганской области. В чем опасность фосфорных бомб и как оказать первую помощь пострадавшему — читайте по ссылке.