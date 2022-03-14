Місто у вогні: яка ситуація в Маріуполі станом на 14 березня

2187 жертв — усі мирні жителі Маріуполя. На 19-ий день війни півмільйонне місто і надалі в руках окупантів.

У місті гуманітарна катастрофа і можливості евакуюватися поки немає. Ворог не дає “зелені коридори” і не пропускає фури з допомогою. Тим часом люди виживають без води, електрики, газу й тепла.

Від початку війни російські терористи нанесли по Маріуполю більше 100 авіаударів. Місцевий шпиталь переповнений.

Західна частина міста у вогні. Та навіть у таких умовах українські захисники не залишають спроб відбити місто. Про ситуацію в Маріуполі та про те, як бійці Азову виборюють незалежність міста — дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, напередодні російські військові застосували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні бомби на території Луганської області. У чому небезпека фосфорних бомб і як надати першу допомогу потерпілому читайте за посиланням.