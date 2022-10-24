Весь мир должен знать, кто такие россияне. История десятилетней Кати, которую россияне дважды расстреляли на глазах бабушки и дедушки

Нельзя подобрать слова, чтобы описать всю жестокость оккупантов. С каждой подобной историей гнев украинцев только растет, мы крепнем и мстим.

Россияне убили сотни детей с 24 февраля, среди них и десятилетняя Катя из Харьковской области. Она погибла на глазах бабушки и дедушки, которые изо всех сил пытались ее спасти.

Это произошло на второй день войны в селе Новый Бурлук. Катю Винарскую из Харькова забрал ее дедушка, чтобы спрятать чуть дальше от боевых действий. Однако именно там российские солдаты ее и убили — открыли огонь дважды.

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Бабушка Кати работает в магазине, вспоминает, около двух часов дня попросила мужа забрать ее с работы, а внучку приказала саму не оставлять, потому что девочка испугалась взрывов.

Сначала вражеские пули попали в Катю недалеко от магазина, дедушка бросился спасать внучку, однако в больницу так и не довез, по дороге девочку второй раз расстреляли.

— Мы услышали, что по машине будто дробь цокнула. Внучка сидела сзади и лезла вперед. Я говорю: “Катя, куда ты лезешь, сейчас будем дома и все будет хорошо”.

Она поднимает курточку и говорит: “Бабушка, посмотри!” А у нее там дырочка! — рассказывает бабушка Мария Кившарь.

В 300 метрах стояла колонна российских танков, дедушка начал кричать на оккупантов, звать на помощь врача. Российский медик уколол девочке обезболивающее и сказал: “Пуля навылет, есть три часа, чтобы доставить её в больницу”.

Ближайшее медучреждение в Чугуеве, за 40 км, и повсюду российские войска! Тогда соседи смастерили из белой рубашки флаг, а российский солдат дал сигнальные ракеты и приказал запускать, когда увидят россиян, тогда их пропустят. Однако на полпути в больницу — возле Базалиевки — оккупанты снова обстреляли машину.

Дедушка Кати просил захватчиков пропустить, Мария выпускала ракеты, но оккупанты только открыли огонь. Потом они сорвались и уехали. Машина дедушки не заводилась, он взял Катю на руки и вышел с ней на дорогу.

Там ехала колонна российской техники, Николай просил взять Катю, но российский солдат, увидев девочку, крикнул: “Груз 200” (мертвая — ред.). Мария еще тогда не понимала, что это значит. Через несколько километров людей высадили, и дальше дедушка понес Катю на руках.

Мария посмотрела на голову девочки, а там была небольшая дыра и все волосы в крови. Они дошли до первого попавшегося дома в Приморском.

Тогда 80-летняя бабушка позвала врача, проживавшего в этом селе. Он оказал помощь Николаю и Марии, а Катя уже была мертвой.

Похоронили девочку в саду во дворе, а через несколько дней, когда российские войска ушли, ребенка перезахоронили на кладбище. На кресте Кати нет таблички, но все знают, что там похоронена именно она. Во время эксгумации тела вокруг куча игрушек, ведь дедушка положил едва ли не все в могилу.

Правоохранители должны провести ряд процедур и экспертиз, тогда передадут тело на похороны родственникам.

В грудной клетке Марии до сих пор сидит пуля, но мучительно болит, говорит, другая рана — душевная. Она никогда не заживает. Все чего хотят, чтобы весь мир знал, что оккупанты сделали с их Катей. Весь мир должен знать, кто такие россияне.

Россияне расстреливают родителей на глазах у детей и увозят их в Россию. Ранее мы рассказывали о военных преступлениях российских военных в Харьковской области.

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