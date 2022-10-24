Люди

Весь світ має знати, хто такі росіяни. Історія десятирічної Катрусі, яку росіяни двічі розстріляли на очах бабусі та дідуся

Тетяна Доцяк 24 Жовтня 2022, 09:00
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