Масштабные летные учения в Беларуси начались: что о них известно и станет ли больше тревог в Украине

В Беларуси накануне начались очередные масштабные учения с участием страны-агрессора.

На этот раз летные. Армия оккупантов объявила, что планирует привлечь все аэродромы и полигоны воздушных сил Беларуси. Поэтому тревог в ближайшие дни из-за поднятия российской авиации в Беларуси может быть больше.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси растет. Под видом очередных учений россияне усилили свою авиагруппировку на территории Беларуси.

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По последней информации, Россия держит там сейчас полсотни самолетов и вертолетов. А накануне на аэродроме Барановичи высадились еще восемь российских истребителей СУ.

ВСУ, в свою очередь, ежедневно укрепляют северные границы, чтобы “горячо” встретить вражеское войско, если оно все-таки решится пойти гибнуть под Киев снова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Беларусь пытается дестабилизировать границу Украины.