Украина

Масштабные летные учения в Беларуси начались: что о них известно и станет ли больше тревог в Украине

Анастасия Ечкалова, журналист программы Викна-новости 18 января 2023, 23:00

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