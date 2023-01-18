Україна

Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 18 Січня 2023, 23:00

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