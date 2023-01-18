Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні

У Білорусі напередодні розпочалися чергові масштабні навчання за участі країни-агресора.

Цього разу льотні. Армія окупантів оголосила, що планує залучити всі аеродроми та полігони повітряних сил Білорусі. Тому тривог найближчими днями через підняття російської авіації в Білорусі може побільшати.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджають — загроза ракетних та авіаударів із території Білорусі зростає. Під виглядом чергових навчань росіяни посилили своє авіаугруповання на території Білорусі.

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За останньою інформацією, Росія тримає там нині півсотні літаків і гвинтокрилів. А напередодні на аеродромі Барановичі висадилися ще вісім російських винищувачів Су.

ЗСУ, своєю чергою, щодня укріплюють північні кордони, щоб “гаряче” зустріти вороже військо, якщо воно все ж таки наважиться піти гинути під Київ знову.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Білорусь намагається дестабілізувати кордон України.