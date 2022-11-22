Білорусь намагається дестабілізувати кордон: чого очікувати — розповіли прикордонники

У Білорусі використовують потужні засоби радіолокаційної боротьби, щоб ускладнити нам спостереження за кордоном, а також для провокацій проти Сил оборони нашої країни. Про це розповіли в Державній прикордонній службі.

Намагаються вивести з ладу наші безпілотники, які ведуть спостереження виключно на нашій території. Білоруси, які з перших днів повномасштабної війни стали на бік агресора, намагаються звинуватити в чомусь Україну. Та попри це наші військові й далі роблять свою справу і вже дев’ять місяців несуть службу під кордонами.

Рубежі непорушні, за ситуацією стежать цілодобово. Волинські прикордонники запевняють: хоч би хто не ступив на нашу землю з того боку, назад навряд чи повернеться.

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Оборонці північних кордонів призвичаюються до зими — запасаються дровами, адже вони потрібні і для приготування їжі, і для обігріву бліндажів. Волинські прикордонники показують, в яких умовах уже дев’ять місяців поспіль служать поблизу Білорусі.

Хто не задіяний в охороні рубежів — готує їжу. І так по черзі. Прикордонники показують побут, бліндажі та як готуються до зими.

Волинь має понад 200 км спільної з Білоруссю межі. З початку повномасштабного вторгнення ці рубежі перебувають під посиленим контролем військовослужбовців.

26-річний Андрій отримав повістку 12 травня. До цього мав престижну роботу. Та уникати служби навіть не думав, бо тут він потрібніший.

Життя перевернулося з ніг на голову. Але такий час — мусимо боронити країну, мусимо стати в стрій. Тут більша половина хлопців, які вимушені були залишити свою домівку, професію, родину й прийти сюди, — розповідає прикордонник Андрій.

Кордон непорушний, та бійці щодня проводять навчання і відпрацьовують різні сценарії розвитку ситуації під кордоном.

Щоб у будь-яку хвилину, в будь-яку секунду реагувати на зміни в обстановці, вийти на будь-яке завдання, яке буде поставлено, — каже начальник прикордонної застави Андрій.

За цей час свої позиції надійно укріпили — мають, де сховатися від артобстрілів та звідки завдати потужного неочікуваного удару противнику, якщо той таки наважиться піти в наступ. Тримати оборону допоможе і природа — підступні болота потоплять і піхоту, і ворожу техніку.

Чи буде наступ з Білорусі

Волинь може бути спокійна, бо хлопці на місці, чергують 24/7, постійно підвищують свою бойову готовність, усі готові до виконання завдань, усі на місці, — каже начальник прикордонної застави Андрій.

Білорусь намагається завадити роботі наших безпілотників, а нерідко й перехопити управління ними. Наші військові вкотре твердять — не чинять жодних провокацій, на відміну від сусідньої країни, яка весь цей час підтримує агресора, надає свої полігони та бази для російських підрозділів.

Звідти постійно обстрілюють ракетами та безпілотниками нашу територію. Тож поки Білорусь буде під впливом РФ, наші оборонці робитимуть все задля безпеки України.

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