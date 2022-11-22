Актуальна карта бойових дій в Україні 22 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ані сніжні заметілі, ані повне знеструмлення не зупинять українців на шляху до перемоги та звільнення усіх своїх земель, як у житті, так і на карті бойових дій.

А потужна підтримка наших захисників на фронті лише зміцнить їх та, ймовірно, пришвидшить їх кроки до всесвітньо визнаних українських кордонів.

За швидкістю просування ЗСУ до повної свободи України можна слідкувати у щоденних звітах українського Генштабу. Він повідомляє про місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує ситуацію в країні-агресорці:

Кремль намагається наслідувати успіх російських провоєнних силовиків в інтернеті.

Експерти роблять висновок, що відомість спільноти мілблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності Кремля створити ефективну присутність у Telegram через загальну неспроможність Путіна підготувати свій народ до серйозної та тривалої війни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості.

Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Веде повітряну розвідку.

За добу противник завдав один авіаційний, два ракетні удари та здійснив понад десять обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ уздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.

На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах.

Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них — Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони дев’яти населених пунктів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Ворог вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України своєю чергою вразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Вже минуло десять днів, як українські військові звільнили Херсон. Життя в деокупованому місті налагоджується, проте ще тривають роботи з розмінування територій. Жителів просять не поспішати повертатися додому. Читай, що відбувається у Херсоні зараз.

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