Тактика випаленої землі від ворога: що зараз відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто

Один з найгарячіших напрямків фронту. Це слова ми писали вже неодноразово про різні населені пункти, які так бажали захопити російські окупанти. Проте ось вже чотири місяці відстоює свою свободу місто Бахмут.

У населеному пункті з 80 тисяч населення залишилось лише близько 18 тисяч осіб. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв’ю Яні Брензей.

Частково пошкоджено та повністю зруйновано близько 60% інфраструктури міста.

Посадовець зазначає, що як цивільна інфраструктура, так і житловий фонд постійно страждають від ворожих обстрілів. Якщо якісь будинки ще не повністю зруйновані, то вони вже обов’язково частково пошкоджені від вибухів російських снарядів.

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Павло Кириленко також додає, що з 16 шкіл, які було відбудовано у 2019 році, встояла поки під шквальним вогнем лише одна.

Ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі.

Втім попри усі складнощі місцева влада буде намагатись забезпечити мирне населення усім необхідним. Зрозуміло, що частково критична інфраструктура пошкоджена, а тому проблем з опаленням не уникнути. Тому у населених пунктах, зокрема і в Бахмуті, будуть встановлювати пункти обігріву.

Також вже було запропоновано місцевому населенню, якщо не евакуюватись в інші куточки України, то хоча б мігрувати всередині області. Павло Кириленко запевняє, що людей забезпечать усім необхідним.

Генштаб ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Місто Бахмут знаходиться під постійними обстрілами російських окупантів. які не полишають спроб захопити населений пункт.

Бахмутський напрямок — один із найгарячіших на східному фронті. Нахабні росіяни вдень і вночі, за будь-якої погоди, атакують українські позиції, — пише Генштаб ЗСУ.

Проте українські воїни продовжують надійно тримати оборону та завдавати ворогу шалених втрат.

Інститут вивчення війни також підтверджує, що російські окупанти продовжують обмежені наземні штурми поблизу Бахмута та Авдіївки та на заході Донецької області.

Воїни ЗСУ про бої за Бахмут

Якими б не були детальними зведення експертів, але найбільше про ситуацію у місті розкажуть лише українські захисники.

Так один з військовослужбовців ЗСУ пише у своєму Twitter, що місто рандомно обстрілюють з реактивної артилерії, стираючи будинок за будинком.

По ночах активно йде штурм, не зважаючи на дощ, собачий холод і болота по коліна.

Ще один український захисник з Бахмутського напрямку зазначає, що такого чисельного штурму як 18 листопада, він не пам’ятає від приїзду в Бахмут.

Вздовж однієї посадки можна нарахувати до 40 змішаних з брудом мертвих тіл. Все за один день.

Читати на тему Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про оборону на Бахмутському напрямку та ситуацію на Донбасі.

Колишній актор, а нині військовий, Володимир Ращук постійно ділиться ситуацією у місті Бахмут.

Дев’ять штурмів за 12 годин… Бахмут — пекло, — пише захисник про ситуацію станом на 16 листопада.

Військовий батальйону Свобода НГУ Андрій Іллєнко також ділиться ситуацією в Бахмуті та зазначає, що залізна фортеця тримається. Проте зараз для наших захисників ніч триває 16 годин, а основні бої відбуваються саме у темну пору доби.

Ці хлопці тримають на собі удар, щоб наші брати на інших напрямках ішли вперед.

Ще один український захисник, який не вказує свого ім’я, ділиться відео з Бахмуту. Воїни ЗСУ наголошують, що тяжкі бої тривають, але ворог не досягне своєї мети.

Бахмут????????

Ситуація станом на 19.11.2022 pic.twitter.com/nvqzc41Vzc — Мисливець за зорями (@small10space) November 19, 2022

Як виживає мирне населення Бахмуту

Українські військові усіма силами намагаються не лише тримати оборону міста, але й допомагати місцевим жителям. Також наші захисники діляться у своїх соцмережах, як живе Бахмут під постійними обстрілами.

Намагаються передати усі відчуття, що притаманні самому місту та його людям також фотографи, які неодноразово відвідують місто. Не оминули увагою Бахмут і Влада та Костянтин Ліберови.

Творці діляться, що вперше відвідали місто ще наприкінці літа, але вже тоді земля здригалась від звуків артилерії, а на вулицях можна було побачити сліди від авіаударів. Та зараз ситуація у Бахмуті значно гірша.

Певні райони — зруйновані вщент. Під завалими домів все ще знаходяться тіла: їх не можуть дістати через постійні обстріли.

Фотографи розповідають, що у Бахмуті зараз немає ні світла, ні води, ні тепла. Та попри це, деякі люди досі залишаються в місті, рятувальники розбирають завали, а лікарі кожні півгодини приймає нових поранених.

Особливо останнім часом сколихнула серця українців ще одна світлина. Її зробив нідерландський фотограф Едді ван Вессель 17 листопада.

Літня пара втішає одне одного в медичній клініці після того, як російська ракета зруйнувала їхній дім, — підписав творець свою світлину.

Місто Бахмут через постійні російські обстріли опинилося на межі гуманітарної катастрофи. У місті численні руйнування цивільних об’єктів, немає електрики, води, газу, опалення та зв’язку. Читай детальніше, як живуть місцеві у Бахмуті без крамниць, світла та води.

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Головне фото: Getty Images