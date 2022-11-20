Україна

Тактика випаленої землі від ворога: що зараз відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 09:30
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