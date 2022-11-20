Тактика выжженной земли от врага: что происходит сейчас в Бахмуте и как ВСУ продолжают защищать город

Одно из самых горячих направлений фронта. Эти слова мы писали уже неоднократно о разных населенных пунктах, которые так желали захватить российские оккупанты. Однако вот уже четыре месяца отстаивает свою свободу город Бахмут.

В населенном пункте из 80 тысяч населения осталось всего около 18 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Яне Брензей.

Частично повреждены и полностью разрушены около 60% инфраструктуры города.

Чиновник отмечает, что как гражданская инфраструктура, так и жилищный фонд постоянно страдают от вражеских обстрелов. Если какие-то дома еще не полностью разрушены, они уже обязательно частично повреждены от взрывов российских снарядов.

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Павел Кириленко также добавляет, что из 16 школ, которые были отстроены в 2019 году, устояла пока под шквальным огнем только одна.

Враг продолжает применять тактику выжженной земли.

Впрочем, несмотря на все сложности, местные власти будут стараться обеспечить мирное население всем необходимым. Понятно, что частично критическая инфраструктура повреждена, поэтому проблем с отоплением не избежать. Потому в населенных пунктах, в том числе и в Бахмуте, будут устанавливать пункты обогрева.

Также уже было предложено местному населению, если не эвакуироваться в другие уголки Украины, то хотя бы мигрировать внутри области. Павел Кириленко уверяет, что людей обеспечат всем необходимым.

Генштаб ВСУ о ситуации в Бахмуте

Город Бахмут находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, которые не оставляют попыток захватить населенный пункт.

Бахмутское направление — одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем ​​и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции, — пишет Генштаб ВСУ.

Однако украинские воины продолжают надежно держать оборону и наносить врагу безумные потери.

Институт изучения войны также подтверждает, что российские оккупанты продолжают ограниченные наземные штурмы вблизи Бахмута и Авдеевки и на западе Донецкой области.

Воины ВСУ о боях за Бахмут

Какими бы ни были детальными сведения экспертов, но больше всего о ситуации в городе расскажут только украинские защитники.

Так, один из военнослужащих ВСУ пишет в своем Twitter, что город рандомно обстреливают из реактивной артиллерии, стирая дом за домом.

По ночам активно идет штурм, несмотря на дождь, собачий холод и болота до колен.

Еще один украинский защитник из Бахмутского направления отмечает, что такого многочисленного штурма, как 18 ноября, он не помнит от приезда в Бахмут.

Вдоль одной посадки можно насчитать до 40 смешанных с грязью мертвых тел. Все в один день.

Читать по теме Это фабрика смерти для оккупантов: какая ситуация на Бахмутском направлении и потери российских захватчиков Спикер Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и на Донбассе.

Бывший актер, а ныне военный, Владимир Ращук постоянно делится ситуацией в городе Бахмут.

Девять штурмов за 12 часов… Бахмут — ад, — пишет защитник о ситуации по состоянию на 16 ноября.

Военный батальон Свобода НГУ Андрей Ильенко также делится ситуацией в Бахмуте и отмечает, что железная крепость держится. Однако сейчас для наших защитников ночь длится 16 часов, а основные бои проходят именно в темное время суток.

Эти ребята держат на себе удар, чтобы наши братья на других направлениях шли вперед.

Еще один украинский защитник, не указывающий своего имени, делится видео из Бахмута. Воины ВСУ отмечают, что тяжелые бои продолжаются, но враг не достигнет своей цели.

Бахмут????????

Ситуація станом на 19.11.2022 pic.twitter.com/nvqzc41Vzc — Мисливець за зорями (@small10space) November 19, 2022

Как выживает мирное население Бахмута

Украинские военные всеми силами стараются не только защищать город, но и помогать местным жителям. Также наши защитники делятся в своих соцсетях, как живет Бахмут под постоянными обстрелами.

Пытаются передать все ощущения, что присущи самому городу и его людям фотографы, неоднократно посещающие город. Не обошли вниманием Бахмут и Влада и Константин Либеровы.

Творцы делятся, что впервые посетили город еще в конце лета, но уже тогда земля вздрагивала от звуков артиллерии, а на улицах можно было увидеть следы от авиаударов. Но сейчас ситуация в Бахмуте гораздо хуже.

Определенные районы — разрушены до основания. Под завалами домов все еще находятся тела: их не могут достать из-за постоянных обстрелов.

Фотографы рассказывают, что в Бахмуте сейчас нет ни света, ни воды, ни тепла. Но, несмотря на это, некоторые люди до сих пор остаются в городе, спасатели разбирают завалы, а врачи каждые полчаса принимают новых раненых.

Особенно в последнее время всколыхнула сердца украинцев еще одна фотография. Ее сделал нидерландский фотограф Эдди ван Вессель 17 ноября.

Пожилая пара утешает друг друга в медицинской клинике после того, как российская ракета разрушила их дом, — подписал создатель свою фотографию.

Город Бахмут из-за постоянных российских обстрелов оказался на грани гуманитарной катастрофы. В городе многочисленные разрушения гражданских объектов, нет электричества, воды, газа, отопления и связи. Читай подробнее, как живут местные жители Бахмута без магазинов, света и воды.

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Главное фото: Getty Images