Беларусь пытается дестабилизировать границу: чего ждать — рассказали пограничники

В Беларуси используют мощные радиолокационные средства борьбы, чтобы усложнить нам наблюдение за границей, а также для провокаций против Сил обороны нашей страны. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе.

Пытаются вывести из строя наши беспилотники, ведущие наблюдение исключительно на нашей территории. Белорусы, которые с первых дней полномасштабной войны приняли сторону агрессора, пытаются обвинить в чем-то Украину. Но, несмотря на это, наши военные и дальше делают свое дело и уже девять месяцев несут службу под границами.

Рубежи нерушимы, за ситуацией следят круглосуточно. Волынские пограничники уверяют — кто бы ни ступил на нашу землю с той стороны, назад вряд ли вернется.

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Защитники северных границ привыкают к зиме — запасаются дровами, ведь они нужны и для приготовления пищи, и для обогрева блиндажей. Волынские пограничники показывают, в каких условиях уже девять месяцев подряд служат возле Беларуси.

Кто не задействован в охране рубежей — готовит еду. И так по очереди. Пограничники показывают быт, блиндажи и как готовятся к зиме.

Волынь имеет более 200 км общей с Беларусью границы. С начала полномасштабного вторжения эти рубежи под усиленным контролем военнослужащих.

26-летний Андрей получил повестку 12 мая. До этого у него была престижная работа. Но уклоняться службы даже не думал, потому что здесь он нужнее.

Жизнь перевернулась с ног на голову. Но такое время — должны защищать страну, стать в строй. Здесь больше половины ребят, которые вынуждены были покинуть свой дом, профессию, семью и прийти сюда, — рассказывает пограничник Андрей.

Граница нерушима, и бойцы ежедневно проводят обучение и отрабатывают различные сценарии развития ситуации под границей.

Чтобы в любую минуту, в любую секунду реагировать на изменения в обстановке, выйти на любое задание, которое будет поставлено, — говорит начальник пограничного отряда Андрей.

За это время свои позиции надежно укрепили — где спрятаться от артобстрелов и откуда нанести мощный неожиданный удар противнику, если тот решится пойти в наступление. Держать оборону поможет и природа — коварные болота потопят и пехоту, и вражескую технику.

Будет ли наступление с Беларуси

Волынь может быть спокойна, потому что ребята на месте, дежурят 24/7, постоянно повышают свою боевую готовность, все готовы к выполнению задач, все на месте, — говорит начальник пограничного отряда Андрей.

Беларусь пытается помешать работе наших беспилотников, а нередко и перехватить управление ими. Наши военные в очередной раз утверждают — не совершают никаких провокаций, в отличие от соседней страны, которая все это время поддерживает агрессора, предоставляет свои полигоны и базы для российских подразделений.

Оттуда постоянно обстреливают ракетами и беспилотниками нашу территорию. Поэтому пока Беларусь будет находиться под влиянием РФ, наши защитники будут делать все для безопасности Украины.

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