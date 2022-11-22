Украина

Беларусь пытается дестабилизировать границу: чего ждать — рассказали пограничники

Катерина Курбанова 22 ноября 2022, 15:00

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0:11:20
Михайло Подоляк про резолюцію НАТО, переговори та звільнену Херсонщину
Демонстрируют зверское нутро российского империализма: Подоляк об обстрелах Херсона, переговорах и резолюции НАТО
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