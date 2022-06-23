Украина

Страшная зима близко? Как Украина готовится к новому отопительному сезону: мнения экспертов

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 23 июня 2022, 15:00

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