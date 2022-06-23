Страшная зима близко? Как Украина готовится к новому отопительному сезону: мнения экспертов

Украина усиленно готовится к предстоящему отопительному сезону.
Его уже называют самым сложным для нашей страны за 30 лет. Чиновники разработают несколько сценариев.
Премьер-министр Денис Шмигаль поставил задачу закачать 19 миллиардов кубов газа в хранилища.
Сейчас есть 10,5 миллиардов кубов, и это немало.
Украина рассчитывает добыть и свой газ. Однако людям приходится работать под обстрелами, ведь враг не думает прекращать уничтожение наших городов.
В “Нафтогазе” уверяют: подготовка к зиме более чем основательная.
Потребление газа стало гораздо меньше, чем добыча, во время боевых действий в Украине, — отмечает глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко.
Потребление газа стало гораздо меньше, чем добыча, во время боевых действий в Украине, — отмечает глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко.
Нашим партнерам предлагают разные варианты оказания помощи. Да и украинцы не сидят сложа руки.
Мы спросили у чиновников и экспертом о том, каким будет следующий отопительный сезон.
Однако обстрелы по стране не прекращаются, и не у всех может быть возможность пользоваться газом. Поэтому мы советуем посмотреть, как выжить без воды, газа и электричества.
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