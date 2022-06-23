Страшна зима близько? Як Україна готується до нового опалювального сезону: думки експертів

Україна посилено готується до майбутнього опалювального сезону.
Його уже називають найважчим для нашої країни за 30 років. Урядовці розроблять кілька сценаріїв.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання закачати 19 мільярдів кубів газу до сховищ.
Нині маємо 10,5 мільярдів кубів, і це чимало.
Україна розраховує видобути й свій газ. Нині людям доводиться працювати під обстрілами, адже ворог не думає вгамовуватися.
У “Нафтогазі” запевняють: підготовка до зими більш ніж ґрунтовна.
Споживання газу стало набагато менше, ніж видобуток, під час бойових дій в Україні, — зазначає голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.
Споживання газу стало набагато менше, ніж видобуток, під час бойових дій в Україні, — зазначає голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.
Нашим партнерам пропонують різні варіанти надання допомоги. Та й українці не сидять, склавши руки.
Тож ми розпитали чиновників та експертів про те, яким буде наступний опалювальний сезон.
Але обстріли по країні не припиняються, та може статися будь-що, не у всіх буде можливість користуватися газом, тож ми радимо подивитися, як вижити без води, газу та електрики.
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