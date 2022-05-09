Домашній рукомийник та їжа на багатті. Розповідаємо, як вижити без води, газу та електрики

Нині деякі українські населені пункти перебувають у тимчасовій окупації. Російські військові завдають ударів по критичній інфраструктурі, через це люди залишаються без базових потреб.

Вікна розкажуть кілька порад, яку допоможуть вижити без води, світла та газу.

Що робити, якщо немає води

Насамперед треба запастися одноразовим посудом, щоб не витрачати дорогоцінну воду на миття тарілок.

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Зроби запаси вологих серветок, ними можна мити руки та вмиватися. Також для вмивання підійде тонік, а для рук — антисептик.

Для того, щоб заощадити воду і затримати в організмі — пий її злегка підсолену.

Для економії води можна зробити домашній рукомийник з пляшки та шприцу.

Беремо дволітрову пляшку і в кришці вирізаємо дірку такого ж діаметру, як шприц. У шприца відрізаємо носик і верхню частину. Шприц вставляємо в отвір у кришці пляшки, він має ледь входити, щоб уникнути витікання води. Пробку зі шприцом закручуємо на пляшку. Дно пляшки обрізаємо та наповнюємо водою. Встановлюємо та користуємося, щоб перекрити воду поршень шприцу витягуємо назовні.

Якщо хочете в туалет, не соромтеся піти на вулицю. Зливний бачок використовує 10-15 літрів води, які можна зекономити.

Також воду для технічних потреб можна збирати під час дощу, а щоб пити? очищати її, наприклад, активованим вугіллям або перегорілим деревним вугіллям.

Що робити, якщо немає газу

Для готування їжі заздалегідь придбай газовий примус чи спиртівку. Розрахуй обсяг газу та запасися сухим спиртом.

Якщо немає примусу, то можна нагріти воду на свічках, проте це буде довго.

Постав дві вогнетривкі цеглини, на них металеву пластину, під низ кілька свічок. За ніч вода може бути 80 градусів, але треба, щоб хтось спостерігав за свічками, щоб не сталася пожежа.

Також їжу можна готувати на багатті, на вулиці. Для цього треба підготувати дерево, вугілля, сірники, запальнички, металевий посуд. Можна знайти мангал чи вирити яму у землі, але слідкуй, щоб не трапилася пожежа.

Що робити, якщо немає електрики

Насамперед треба вимкнути усі прилади із розеток. Щоб слідкувати за новинами, придбай радіо на батарейках. Телефон та павербанк заряджай при будь-якій нагоді.

Домовся з рідними, що будеш виходити на зв’язок у конкретний час.

Якщо зникає зв’язок, пошукай мережу поверхами вище або переключись на іншого оператора. Раніше ми розповідали, що таке національний роумінг та як його підключити.